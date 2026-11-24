Wildberries (входит в группу RWB) запустила бонусную программу «Морс» для продавцов. За каждый день использования платных сервисов портала WB Partners предприниматели автоматически получают баллы, которые можно обменять на скидки или потратить на подключение отдельных опций на определенный срок. Программа доступна всем продавцам площадки из России. Об этом сообщили в компании.

Баллы начисляются за использование подписки «Джем», «Конструктора тарифов», «Витрины магазина», «Брендов PRO», «Моих брендов» и «Бренд-зоны». Их количество зависит от тарифа и набора подключенных опций, начисления за разные сервисы суммируются.

Как уточнили Sostav в Wildberries, баллы получают не только новые пользователи: если продавец уже пользуется, например, «Джемом», начисления начнутся автоматически с момента запуска программы. Переподключать сервис или доплачивать за участие не нужно.

Фиксированной суммы расходов для накопления 1 тыс. баллов нет: их количество определяется используемым сервисом, тарифом и сроком пользования. Баллы действуют до конца третьего календарного месяца после месяца начисления. Например, январские можно использовать до 30 апреля включительно. При этом автоматически оплачивать ими продление подписок нельзя — продавец выбирает одно из доступных ему предложений.

Предложения формируются индивидуально и обновляются раз в две недели. Например, за 1 тыс. баллов может быть доступна скидка 20% на первый месяц базового тарифа «Витрины магазина». Также баллы можно обменять на несколько дней использования отдельных опций «Конструктора тарифов» или «Брендов PRO».

В компании пояснили, что программа призвана поощрять продавцов, которые уже пользуются платными инструментами, и стимулировать их пробовать другие сервисы с меньшими затратами. Например, продавец, использующий «Джем» для аналитики, сможет направить накопленные баллы на скидку при подключении «Витрины магазина» и оценить полезность инструмента для своего бизнеса. Управлять баллами и выбирать предложения можно в разделе «Рост продаж» на портале WB Partners.

Ранее Wildberries в тестовом режиме запустил сервис, который позволит селлерам размещать объявления о поиске сотрудников и обрабатывать отклики кандидатов.