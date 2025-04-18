Стадион ФК «Краснодар» с 1 мая станет «Ozon Ареной»

Маркетплейс Ozon и футбольный клуб «Краснодар» заключили стратегическое сотрудничество, которое продлится до 2029 года. В рамках соглашения Ozon получил статус официального партнера «черно-зеленых», а договор охватит не только спортивные инициативы, но и социальные проекты.

Одним из ключевых изменений станет новое имя домашнего стадиона клуба. С 1 мая он будет называться «Ozon Арена». Кроме того, логотип Ozon появится на игровой форме основной команды в сезоне 2025/2026 Российской Премьер-лиги.

Важной частью партнерства станет поддержка детского спорта и программ по физической реабилитации детей с ограниченными возможностями. Ozon совместно с клубом будет развивать спортивные инициативы в Краснодарском крае, уделяя особое внимание инклюзивным проектам.

19 апреля состоится первая благотворительная акция: во время матча между «Краснодаром» и «Ахматом» компания перечислит по 100 руб. за каждого болельщика на трибунах в пользу фонда «Синяя птица». Средства направят на ЛФК, спортивные занятия и культурные мероприятия для детей региона.

Ранее стало известно, что инвестхолдинг «Восток Инвестиции» продал долю в Ozon. Стоимость сделки составила 38,3 млрд руб.