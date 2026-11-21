Сервис «Авито Путешествия» запустил новогоднюю активацию, вдохновленную фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!». В ее основе — культурный код главной новогодней комедии страны: как Женя Лукашин случайно попал в чужой город, но по знакомому адресу.

Для промо этого проекта запустили бесплатное такси: с 22 по 23 ноября на парковке ТЦ «Авиапарк» будут работать брендированные ретро-«Волги» — легендарные советские автомобили в стилистике акции.

У фирменной стойки промоутеры предлагают прохожим проверить адрес по прописке в базе «Авито Путешествий». Если такая же улица и номер дома есть еще в одном из городов России, человек получает поездку на ретро-такси по любому адресу в пределах Москвы абсолютно бесплатно.