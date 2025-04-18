Инвестхолдинг «Восток Инвестиции» продал долю в Ozon

Сделка по продаже 27,64% акций одного из крупнейших российских маркетплейсов — Ozon — была завершена в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аудиторское заключение к отчетности калининградской компании МКООО «Кенигсберг Инвестментс», которая является холдинговой структурой «Восток Инвестиций». Последняя в рамках раздела бизнеса фонда Baring Vostok получила доли в 12 российских компаниях, включая Ozon.

Как следует из документов, МКООО купило акции публичной компании, которые позже были переданы в уставный капитал дочерней структуры, а впоследствии эта «дочка» была продана третьему лицу. По информации источника РБК, речь идет об Ozon. Сумма сделки составила 38,3 млрд руб., что отражает дисконт к рыночной стоимости, знает собеседник издания.

«Восток Инвестиции» больше не входит в число акционеров Ozon, подтвердил представитель компании, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как ранее рассказывали РБК источники на инвестиционном рынке, по условиям сделки, утвержденным при разделе активов Baring Vostok, покупатель доли должен был быть российской структурой, не подпадающей под санкции. В итоге акции были перепроданы через ООО «О23», учрежденное «Кенигсберг Инвестментс». Текущий собственник ООО не раскрывается.

Ozon остается вторым по обороту маркетплейсом в России после Wildberries. В 2024 году компания достигла GMV в 2,875 трлн руб., увеличила выручку на 45% до 615,7 млрд руб. и нарастила EBITDA более чем в шесть раз — до 40 млрд руб.