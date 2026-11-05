КИОН и BALAGAN предложили посетителям «Авиапарка» разбить красоту в вендинговом автомате

К запуску сериала «Красота» онлайн-кинотеатр КИОН и креативное агентство BALAGAN создали инсталляцию в московском ТРЦ «Авиапарк». С 3 по 8 ноября посетители торгового центра могут взаимодействовать с вендинговым автоматом, наполненным стеклянными статуэтками. Механика проекта отсылает к сюжету сериала о первом конкурсе красоты в СССР.

Сериал «Красота» вышел на КИОН 30 октября. Действие разворачивается в конце 1980-х годов вокруг конкурса красоты, который его создательница, героиня Екатерины Стуловой, задумывает как возможность для молодых девушек изменить свою жизнь. Однако на фоне перестройки проект сталкивается с финансовыми трудностями, а ради его сохранения героиня вынуждена заключить сделку с криминалом. В результате красота участниц становится предметом торга.

В основе спецпроекта — идея хрупкости красоты и ее превращения в товар. Каждый посетитель «Авиапарка» получает жетон и выбирает, как им распорядиться. Первый вариант — сохранить его вместе с промокодом на три месяца подписки КИОН. Второй — использовать жетон для «покупки» стеклянной фигурки. Посетитель опускает жетон в автомат, после чего статуэтка неминуемо разбивается.

По словам креативного директора КИОН Анастасии Семёновой, механика позволяет посетителям на собственном опыте столкнуться с идеей сериала. В истории о конкурсе красоты возможность добиться успеха для участниц постепенно превращается в зависимость от чужих интересов.

В BALAGAN отметили, что вендинговый автомат стал метафорой системы, в которой привлекательная внешняя оболочка скрывает жесткий механизм. Стеклянные фигурки на витрине символизируют героинь сериала, оказавшихся заложницами обстоятельств. Проект также ставит вопрос о том, можно ли сохранить красоту, если она становится объектом купли-продажи.

По данным организаторов активации, средняя ежедневная посещаемость торгового центра «Авиапарк» составляет 75 тыс. человек.