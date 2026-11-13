«Убрали воду»: как «Точка Банк» и Rassvet.digital продвигали конференцию ТОК

Конференция ТОК — ежегодное мероприятие «Точка Банка» для предпринимателей, собственников и руководителей малого и среднего бизнеса. За месяц до события перед командой Rassvet.digital встала задача усилить продвижение конференции и привлечь к ней дополнительное внимание. Представители агентства рассказал Sostav, как вместе с командой «Точка Банка» превратили идею «ТОК без воды» в городские активации.

Сроки реализации кампании: с 15 по 27 августа.

Задачи

Укрепить знание о ТОК как об одной из самых полезных конференций для предпринимателей.

Привлечь внимание к конференции и увеличить охваты.

Вынести коммуникацию за пределы диджитал.

Создать активации, которые сами станут контентом.

Решение

Этап 1. Разработка идеи

«Точка Банк» предложил агентству Rassvet.digital идею продвижения конференции — «ТОК без воды». Вместе команды начали искать ее лучшее воплощение. Задача звучала так: сделать кампанию заметной не только в диджитал, но и на улицах Москвы. В тесном партнерстве с креативным отделом Точки были разработаны две нестандартные активации, построенные на игре слов.

Так появились брендированный водовоз и гигантские таблички с предупреждением «Осторожно, мокрый пол». Оба формата объединяла тема воды, которая стала главным визуальным элементом кампании.

При этом креативы изначально задумывались не только как способ привлечь внимание прохожих. Команда планировала использовать их и для создания контента, который затем можно было распространить в диджитал-каналах.

Этап 2. Реализация офлайн-активаций

Водовоз

Первой активацией стал настоящий водовоз с лайнoм «Этой воды не будет на конференции для предпринимателей ТОК». Команда агентства забрендировала машину и составила маршрут по деловым и лайфстайл-локациям Москвы, чтобы привлечь внимание к конференции в офлайне.

Для съемки водовоза вместе с фотографом были подобраны подходящие городские локации. Машина курсировала по Москве в течение недели, а размещенный на ней QR-код вел на страницу с программой конференции и покупкой билетов.

Оценочный офлайн-охват активации — около 800 000 человек. Показатель рассчитан на основе приблизительной проходимости улиц и городских локаций по маршруту водовоза.

«Осторожно, мокрый пол»

Второй идеей стал арт-объект, который команда решила дополнить съемкой у водных локаций Москвы. Для активации сделали две большие таблички: трехметровую для официального размещения и полутораметровую для съемки.

С табличкой поменьше провели фотосессию у водных локаций Москвы: она появилась на Пресненской и Новоданиловской набережных, у Лужников, на Павелецкой и Белой площадях.

А для большой таблички агентство договорилось с Парком Горького о размещении у Голицынского пруда на выходных две недели подряд. Одни из них пришлись на Большой фестиваль бега и принесли особенно крупный поток посетителей.

Оценочный офлайн-охват активации — более 400 000 человек. Показатель основан на данных Парка Горького о проходимости территории рядом с Голицынским прудом за периоды 14−16 и 21−23 августа.

Офлайн охват активации: более 400 000 чел.

Этап № 3. Продолжение кампании в диджитал

Обе активации должны были работать не только в офлайне. Контент с водовозом и арт-объектами команда ТОК использовала дальше в посевах.

Формат активаций помог кампании получить дополнительные охваты, пробить «баннерную слепоту» и выделиться на фоне конкурентов, а также привлечь больше внимания к конференции.

Результаты

Общий охват в посевах с водовозом и табличками — более 450 тыс., суммарный оценочный офлайн-охват — около 1,2 млн человек.

Команды «Точка Банка» и Rassvet.digital реализовали две офлайн-активации, которые одновременно работали как городская реклама и как контент для продвижения ТОК онлайн.

Идея «без воды» стала не просто слоганом, а механикой всей кампании.

Проект стал частью масштабной кампании по продвижению конференции ТОК, которую организовала команда «Точка Банка». В общей сложности коммуникационные активности обеспечили 6 000 регистраций на участие в мероприятии в офлайн- и онлайн-форматах.

Анастасия Агейкина, генеральный продюсер конференции ТОК: Спасибо PR-команде Рассвет, что так быстро включились в нашу кампанию! Ребята показали себя крутыми профессионалами: сработали быстро, четко и максимально прозрачно. Кампания получилась интересной, заметной и эффективной. Обязательно обращусь еще раз, когда потребуется решить нестандартную задачу.