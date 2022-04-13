Ozon разрешил сторонним брендам рекламировать себя на маркетплейсе

Ozon с апреля 2022 года начал продавать баннерную рекламу на своих площадках сторонним рекламодателям, пишет Shopper's со ссылкой на директора по рекламе и монетизации Ozon Олега Дорожка. До этого момента маркетплейс разрешал размещать рекламу только своим продавцам.

«Теперь любой сайт в интернете сможет разместить рекламу на Ozon. Мы разрешим продавать рекламу даже конкурентам, за исключением маркетплейсов (то есть другим онлайн-продавцам, например, онлайн-магазинам мебели и др.)», — рассказал Дорожок.

По его словам, размещение рекламы от сторонних продавцов должно помочь нарастить доходы. Компания продолжит усиливать рекламное направление и будет «превращаться в гибрид электронной коммерции и рекламы». И такому примеру должен последовать любой маркетплейс, если он хочет быть первым, отметил Дорожок.

Среди других возможных источников заработка для маркетплейсов он перечислил как рекламу, так и облачные сервисы, финтех. В качестве примера Дорожок привел Amazon, который также зарабатывает на размещении рекламы в своих сервисах. В 2021 году доходы от рекламы принесли Amazon больше выручки, чем доходы от продажи товаров — они выросли на 32% до $31,2 млрд.

«Уже сейчас (размещение рекламы) — это заметные проценты нашей чистой прибыли», — указал он. Более 70% продавцов на Ozon пользовались какими-либо видами рекламы на его сайте. За девять месяцев в 2021 года доходы от рекламы у Ozon выросли до 5,3 млрд руб — на 131% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это почти 5% от общей выручки. По собственным данным компании, месячная аудитория Ozon превышает 45 млн человек.

Согласно финансовому отчёту компании, её выручка за 2021 год выросла на на 71% до 178,2 млрд руб. против 104,4 млрд руб. в 2020 году. При этом убыток составил 56,8 млрд руб. В 2020 году этот показатель был равен 22,264 млрд руб.

Сейчас Ozon изучает возможность запуска линейки собственных торговых марок, чтобы заместить выпадающий ассортимент в проблемных категориях. Компания уже подала заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home. Также компания выкупила торговую марку телевизоров Hartens для перезапуска под своим брендом и экслюзивной продажи на маркетплейсе.