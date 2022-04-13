Ozon начнёт выпускать телевизоры под собственной маркой

Ozon будет выпускать телевизоры под собственным брендом и эксклюзивно продавать на маркетплейсе уже со следующего года. Для этого он выкупил торговую марку телевизоров Hartens, сообщает «Коммерсант».

В 2022 году Ozon планирует произвести более 100 тыс. устройств. Сборка идет на заводе «Квант» в Воронеже. «Наличие собственной торговой марки помогает маркетплейсу расширить предложение качественных товаров по конкурентной цене для покупателей», — отметили там.

Ранее Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок, среди которых была Ozon Home. По словам представителя компании, СТМ позволит не только заместить выпадающий из-за непростой геополитической обстановки ассортимент, но и увеличит объемы собственных товаров на маркетплейсе.

Выпуск телевизоров под собственным брендом в марте запустил «Сбер». «Яндекс» сотрудничает с китайскими и российскими производителями телевизоров по установке на них своей системы. Сеть «М.Видео» также продаёт телевизоры под собственным брендом Novex, а «Эльдорадо» — под брендом Hi.

По словам экспертов, собственные марки электроники для крупного ритейлера — способ забрать маржу производителя и застраховать себя от проблем с логистикой. Это позволит улучшить предложение для покупателей в среднем ценовом сегменте. Кроме того, телевизор со Smart TV — это «окно в экосистему». По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2021 году в России было продано около 6,5 млн телевизоров на 180 млрд руб. Телевизоры Smart TV заняли более 70% рынка в штуках, что на 10% больше, чем годом ранее.