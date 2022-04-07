Убыток Ozon за 2021 год составил 56,8 млрд рублей

Ozon поделился финансовыми результатами за 2021 год. Компания опубликовала их на своем официальном сайте.

Выручка Ozon выросла на 71% до 178,2 млрд руб. против 104,4 млрд руб. в 2020 году. Как отмечают представители компании, такой рост стал возможен благодаря сильным результатам в бизнесе по модели 1P (когда интернет-магазин торгует своими товарами, сам доставляя со своего склада) и торговой площадке Ozon.

При этом убыток составил 56,8 млрд руб. В 2020 году этот показатель был равен 22,264 млрд руб.



Пресс-служба Ozon пояснила редакции Sostav, что на показатель повлияли масштабные инвестиции в логистическую и IT-инфраструктуру.

Пресс-служба Ozon: Инвестиции в логистику в 2019 году позволили успешно пройти кратный рост во время локдауна 2020, а масштабные инвестиции в логистику в 2021 году, оказавшие влияние на показатели EBITDA и прибыли, позволяют в 2022 году привлекать десятки тысяч продавцов и увеличивать ассортимент. Несмотря на большие вложения в инфраструктуру и ИТ, мы видим последовательное улучшение показателя EBITDA. За счет роста GMV на 127%, заказов более чем в 3 раза и клиентов почти в 2 раза мы видим усилившийся эффект масштаба — вместе с фокусом на операционную эффективность они помогают улучшению юнит-экономики в 2022 году.

На фоне расширения клиентской базы количество заказов в 2021 году выросло на 211% до 92,1 млн. Увеличилось и число активных покупателей — до 25,6 млн. Количество активных продавцов на платформе к концу четвертого квартала 2021 года достигло 90 тыс. продавцов — этот показатель увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это привело к расширению ассортимента примерно до 82 млн SKU (идентификатор товарной позиции).

В отчете также отметили, что события на Украине и санкции оказывают негативное влияние на бизнеc компании. Ozon может столкнуться с большими трудностями в достижении своих финансовых, операционных и стратегических целей в будущем, включая привлечение капитала. Компания сможет привлечь дополнительный капитал только при значительном увеличении затрат, что потенциально может уменьшить размер инвестиций в расширение бизнеса, инфраструктуры и операций. На деятельность также могут повлиять меры экспортного контроля.

Сейчас Ozon изучает возможность запуска линейки собственных торговых марок, чтобы заместить выпадающий ассортимент в проблемных категориях. Компания уже подала заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home.