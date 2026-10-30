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18+
30.10.2026 в 08:30

Возглавлявшая формат В1 Анжела Рябова покидает «Магнит»

Сеть жестких дискаунтеров перейдет под управление формата «магазин у дома», сохранив название и позиционирование

Анжела Рябова

Руководитель проекта «В1 — Первый выбор» и директор формата «жесткий дискаунтер» сети «Магнит» Анжела Рябова приняла решение покинуть компанию. Рябова возглавляла развитие В1 с момента запуска проекта в 2023 году. «Магнит» также объявил об интеграции В1 в структуру бизнес-формата «магазин у дома».

Как следует из пресс-релиза компании, сеть перейдет под управление формата, но сохранит собственное название, позиционирование и ценностное предложение. Объединение позволит использовать компетенции и практики двух форматов, отметили в ретейлере.

Сейчас В1 насчитывает 197 магазинов, преимущественно в Московском регионе. Формат ориентирован на рациональные покупки с акцентом на свежие продукты, фрукты и овощи. По итогам девяти месяцев 2026 года товарооборот сети вырос на 42% год к году, сопоставимые продажи (LFL) — на 31,7%. С марта 2026 года формат демонстрирует положительную EBITDA.

В 2026 году «Магнит» планирует открыть около 60 новых магазинов В1. При этом развитие сети ранее проходило с перерывом: весной 2025 года ретейлер приостановил экспансию, пересматривая параметры формата на фоне роста капитальных затрат. Компания намеревалась повысить качество локаций и увеличить трафик в первые недели после открытия магазинов.

В ноябре 2025 года «Магнит» возобновил развитие В1 и начал открывать новые торговые точки в Тверской, Московской и Владимирской областях. Тогда Рябова подтверждала возвращение к экспансии. К моменту возобновления открытий сеть насчитывала около 160 магазинов.

Дискаунтер В1 Анжела Рябова
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