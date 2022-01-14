«М.Видео» судится за охрану бренда Novex

Роспатент отменил охрану товарного знака Novex, принадлежащего «М.Видео», по одному из классов, который включает рекламу. Это произошло после обращения сибирского ритейлера «Новэкс», который торгует косметикой и бытовой химией, сообщает «Коммерсант».

Бренд «М.Видео» Novex был исходно запущен около 20 лет назад, а в 2020 году ритейлер объявил о его возрождении. Под этой маркой компания собиралась выпускать телевизоры, в том числе Smart TV, а затем другую технику, товары для кухни, приготовления еды и уборки.

В сентябре 2021 Роспатент года прекратил его охрану после жалобы сибирской «Новэкс». Там утверждали, что товарный знак «сходен до степени смешения» с аналогичным знаком компании, зарегистрированным по тому же 35-му классу. В «М.Видео» возражали, что её знак отличается по шрифту и цветам и образует серию с двумя аналогичными брендами 2006 и 2019 годов, которые распространяются на другие классы, в том числе производство бытовой техники. Однако Роспатент поддержал в споре «Новэкс».

Это значит, что «М.Видео» сможет продолжать производить и продавать технику под этим товарным знаком, но использовать его в рекламе не может, что ставит под вопрос перспективы развития бренда, отмечают юристы. Однако у «М.Видео» и «Новэкса» есть возможность договориться и урегулировать спор мирно. ООО «Новэкс» не является ни производителем, ни продавцом электроники, считают в «М.Видео», поэтому одним из вариантов может быть компромисс в виде использования знака в 35-м классе обеими компаниями в разных категориях услуг.

В декабре прошлого года другой производитель техники Zoom начал судиться за бренд с одноименным американским сервисом для организации видеоконференций. Компания хочет защитить свои права на торговую марку и не вызывать путаницы у пользователей в дальнейшем.