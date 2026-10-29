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29.10.2026 в 14:20

«Логика молока» приобрела производителя растительных продуктов Velle

Сделка позволит производителю расширить портфель растительных продуктов

«Логика молока» завершила сделку по приобретению ООО «Велле Холдинг», которому принадлежит бренд Velle. Компания выпускает более 30 видов растительных продуктов, включая йогурты, каши, сливки, сметану и кофейные напитки. Об этом сообщила пресс-служба «Логики молока». Сумма сделки не раскрывается.

Velle дополнит линейку растительных продуктов компании, в которую входят бренды Planto и 5Yes! По словам генерального директора компании Якуба Закриева, приобретение актива соответствует стратегии развития этого направления до 2030 года.

В «Логике молока» рассчитывают использовать опыт команды Velle в разработке новых продуктов вместе с собственными производственными мощностями.

В начале недели в «Логике молока» заявили, что закрыли сделку по покупке ООО «Полигрин», которому принадлежит бренд растительных напитков 5Yes!

Velle «Логика молока»
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