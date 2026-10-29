DoorDash приобретет Instacart за 17 млрд долларов

Американский сервис доставки DoorDash объявил о покупке конкурирующей компании Instacart за 17 млрд долларов. Объединенная компания предложит ретейлерам инструменты для доставки и обработки заказов через приложения и собственные сайты, а также рекламные технологии и решения на основе искусственного интеллекта.

Сделка позволит магазинам использовать технологии Instacart для управления интернет-площадками и рекламными сетями, а инфраструктуру DoorDash — для обработки онлайн-заказов и ускорения доставки. Компании рассчитывают, что это поможет ретейлерам увеличить продажи и рекламные доходы.

После объединения пользователи Instacart получат доступ к более чем 50 тыс. дополнительных магазинов в дополнение к почти 100 тыс. уже доступных. Подписки DashPass и Instacart+ планируется объединить, что, по оценке компаний, позволит клиентам экономить около 100 млн долларов ежегодно. До закрытия сделки, которое запланировано на конец 2027 года или первую половину 2028 года, компании продолжат работать независимо друг от друга.