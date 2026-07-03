«Ozon Банк» установил больше 1 тысячи собственных банкоматов

Банкоматная сеть «Ozon Банка» превысила 1 тыс. устройств. Они расположены в более чем 100 городах и населенных пунктах России. В планах кредитной организации к концу 2026 года — расширить сеть до 2 тыс. банкоматов и продолжить ее масштабирование в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба «Ozon Банка».

В 2027 году «Ozon Банк» установит еще минимум 1 тыс. банкоматов. Об этом «Интерфаксу» в кулуарах Финансового конгресса Центробанка рассказал предправления «Ozon Банка» Андрей Личманов.

Банкоматы кредитной организации оборудованы функцией выдачи клиентам дебетовых карт. Устройства были дополнены внутренним модулем хранения, который рассчитан на несколько десятков пластиковых карт. Программное обеспечение помогает аутентифицировать клиента, авторизовавшегося в банкомате через сканирование QR-кода, и выпустить для него карту.

«По количеству точек присутствия мы пока не сопоставимы с основными классическими банками, у которых пять и более тысяч банкоматов. Поэтому думаем, что с этим делать, как расширить точки присутствия», — рассказал Личманов.

Число активных клиентов «Ozon Банка» превышает 43 млн человек. В первом квартале 2026 года кредитная организация заняла 21 позицию по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

Ранее «Ozon Банк» запустил тестирование переводов по Системе быстрых платежей (СБП) без доступа к интернету. Клиенты могут отправлять до 10 тыс. руб. в другие банки через СМС-подтверждение.