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09.06.2026 в 09:30

«Ozon Банк» запустил тестирование переводов по СБП без доступа к интернету

Клиенты смогут отправлять до 10 тысяч рублей в другие банки через СМС-подтверждение

С 9 июня «Ozon Банк» начал тестирование функции переводов в другие российские банки без доступа к интернету. Сервис доступен в мобильном приложении банка после обновления до последней версии. В ближайшее время функционал планируется открыть для всех идентифицированных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При отсутствии интернет-соединения, но при наличии мобильной связи пользователи смогут видеть баланс основного счета, сохраненный на момент последнего входа в приложение с доступом к сети. Также им будет доступна опция перевода через Систему быстрых платежей (СБП).

Для проведения операции клиент оформляет перевод в приложении, после чего подтверждает его отправкой СМС на специальный номер. Текст сообщения формируется автоматически, а подтверждение осуществляется через СМС.

За одну операцию можно перевести до 10 тыс. руб., комиссия за перевод не взимается. Дополнительно пользователи могут запросить СМС-уведомление о статусе платежа за 10 руб. По данным банка, выполнение операции занимает до трех минут.

Ранее «Ozon Банк» начал устанавливать банкоматы с выдачей дебетовых карт.

Интернет СБП «Ozon Банк»
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