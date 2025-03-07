Российские фармкомпании начали выплаты Novo Nordisk по принудительной лицензии на «Оземпик»

Фармпроизводители «ПСК Фарма» и «Промомед», выпускающие в России аналоги препарата «Оземпик» по принудительной лицензии, в начале 2025 года осуществили первые выплаты датской Novo Nordisk. Компания — владелец патента на семаглутид, действующее вещество оригинального препарата. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Размер компенсации в фармкомпаниях не раскрывают. По подсчетам «Ъ», он не превысил 15 млн руб., но прецедент создан. Согласно российскому законодательству, такие выплаты для компаний из недружественных стран перечисляют на спецсчета типа «О».

В отличие от «ПСК Фарма» и «Промомед», компания «Герофарм», которая также выпускает аналог «Оземпика», решила не осуществлять выплаты, ссылаясь на действующие ограничения, которые запрещают компенсацию иностранным правообладателям из стран, признанных недружественными.

В компании отметили, что разрешение на использование семаглутида было выдано с учетом ограничений на выплату вознаграждений, и они действуют в рамках законодательства. При этом в «Промомеде» и «ПСК Фарме» подчеркивают, что продолжат соблюдать требования российского законодательства, несмотря на внешние экономические и политические условия.

Механизм принудительной лицензии позволяет российским компаниям выпускать аналоги жизненно важных препаратов без согласия патентообладателя, если поставки оригинала были прекращены. Он был активирован, когда Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. Принудительная лицензия в России применяется очень редко, и ее использование в случае с «Оземпиком» подчеркивает важность таких препаратов для здравоохранения.

В конце прошлого года правительство продлило компании «Промомед» разрешение на выпуск в России аналога «Оземпик».

По подсчетам специалистов аналитической компании DSM Group, с января по октябрь 2024-го россияне потратили 5,9 млрд руб. на приобретение более 1 млн упаковок отечественных аналогов препарата «Оземпик». Речь идет о лекарственных средствах «Семавик» от компании «Герофарм» и «Квинсента» от «Промомеда».