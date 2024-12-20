Россияне потратили на отечественные аналоги «Оземпика» почти 6 млрд рублей

С января по октябрь 2024-го россияне потратили 5,9 млрд руб. на приобретение свыше 1 млн упаковок отечественных дженериков препарата «Оземпик» (международное непатентованное название — семаглутид). Таковы подсчёты специалистов аналитической компании DSM Group, их публикуют «Ведомости».

Отмечается, что речь идёт о лекарственных средствах «Семавик» от компании «Герофарм» и «Квинсента» от «Промомеда». Оригинальный препарат «Оземпик» с конца 2023 года официально не поставляется в Россию.

Продажи препаратов данной категории за первые 10 месяцев уходящего года достигли рекордного уровня с момента появления «Оземпика» на российском рынке в 2020 году. Для сравнения: в январе — октябре 2023-го, по данным DSM Group, российские аптеки заработали 297 млн руб. на продаже 20 174 пачек препарата. За аналогичный период 2022 года россияне потратили 1,9 млрд руб. (продано 256 493 упаковки), в 2021 году — 758 млн. руб., в 2020-м — 76 млн руб.

Участники фармрынка, опрошенные «Ведомостями», подтверждают заметный рост продаж препаратов с содержанием семаглутида. В 2024-м эта группа лекарств вошла в список самых быстрорастущих категорий, отметил менеджер по работе с производителями сети «Аптека 25» Илья Антоненков. Так, если в январе — октябре 2022-го сеть продала всего 40 упаковок «Оземпика», то за тот же период 2024-го реализация его аналогов превысила 3 тыс. пачек, подсчитал Антоненков.

На маркетплейсе «Здравсити» в январе — октябре 2023 года продали девять упаковок оригинального препарата «Оземпик», тогда как за тот же период 2024-го на платформе реализовали 33 687 упаковок лекарственных средств на основе семаглутида, но отечественного производства, рассказал представитель компании.

В аптечной сети «Ригла» за первые десять месяцев прошлого года было продано 117 упаковок «Оземпика», а за тот же период текущего года — почти 112 тыс. упаковок российских дженериков данного препарата, отметил коммерческий директор сети аптек.

Ранее DSM Group сообщала, что по итогам восьми месяцев 2024 года в России было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием семаглутид на 4,9 млрд руб.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk — производитель препаратов от ожирения и диабета «Оземпик» и Wegovy — в сентябре 2023-го стала крупнейшей в Европе по капитализации, обогнав французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy. Причина — резкий рост спроса на данные препараты в том числе из-за их способности снижать лишний вес. В частности, «Оземпик» для похудения использовали Илон Маск и Ким Кардашьян.