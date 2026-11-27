Японская Japan Tobacco (JT) и американская Altria Group обсуждают совместную покупку британского производителя табачной продукции Imperial Brands с последующим разделом его активов. После сообщений о возможной сделке акции JT выросли на 4%, пишет Reuters.

Накануне Altria заявила, что рассматривает возможность приобретения Imperial Brands за денежные средства. Одновременно американская компания ведет переговоры с неназванной стороной, которая могла бы купить часть бизнеса британской группы. По данным Bloomberg, этим партнером может выступить Japan Tobacco. Японская компания отказалась от комментариев.

В Imperial Brands сообщили, что пока не получали предложений о покупке, но готовы рассмотреть возможные инициативы. Рыночная стоимость Imperial Brands оценивается примерно в £25,9 млрд ($34 млрд).

Для JT сделка могла бы стать возможностью укрепить позиции в США, а также расширить присутствие в Африке и на Ближнем Востоке. Приобретение американских активов Imperial Brands позволило бы японской компании увеличить долю на рынке и сократить издержки за счет синергии.

Расширение бизнеса за счет зарубежных активов также актуально для JT после потери контроля над российскими предприятиями. В ноябре их передали во временное управление, а японская компания оценила ущерб примерно в $8,6 млрд. Приобретение активов Imperial Brands в Африке и на Ближнем Востоке могло бы частично компенсировать эти потери, отмечает Reuters.

Для Altria покупка британского производителя означала бы возвращение на международный рынок сигарет. Около 20 лет назад компания выделила зарубежное направление в самостоятельную структуру Philip Morris International и сосредоточилась на американском рынке.