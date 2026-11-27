Покупатель оставляет отзыв, компания отвечает стандартной фразой — и взаимодействие заканчивается. Такой сценарий закрывает обращение, но не объясняет причину недовольства. Между тем отзывы помогают другим людям оценить товар и дают бизнесу информацию о проблемах, не всегда заметных во внутренних отчетах. По данным исследования ВЦИОМ, опубликованного в январе 2026 года, 88% россиян, регулярно ищущих товары и услуги в интернете, считают, что при поиске для покупки возможность изучить отзывы других пользователей важнее, чем при обычном поиске информации. Однако для бизнеса ценность обратной связи не ограничивается ее влиянием на выбор покупателей.

О том, как компании используют отзывы для улучшения продуктов, какие инструменты помогают выявлять проблемы и как оценивать результаты изменений, Sostav рассказала Мария Васильева, руководитель отдела качества Арнест ЮниРусь.

От скрипта к анализу отзыва

У отзыва есть как минимум две функции. Первая — коммуникационная: клиенту важно видеть, что компания действительно его услышала. Универсальное «спасибо за ваше мнение» вряд ли создает ощущение диалога, особенно когда человек подробно делится своим опытом.

Вторая функция отзыва — управленческая: он помогает увидеть, что в продукте, сервисе или внутренних процессах работает хорошо, а что требует изменений. Для этого компании важно находить повторяющиеся сигналы и передавать их в соответствующие подразделения. А после обязательно рассказывать об изменениях в публичной коммуникации.

Цена игнорирования таких сигналов не ограничивается репутацией в комментариях. Согласно опросу PwC, проведенному в 2025 году, 52% респондентов прекращали пользоваться товарами или услугами бренда после неудачного опыта взаимодействия с ним. Речь о клиентском опыте в целом, а не о прямом влиянии отзывов на продажи. Однако частная претензия может указывать на риск потери покупателя.

При этом компании слышат далеко не всех, кто остался недоволен. В международном исследовании Qualtrics, посвященном потребительским трендам 2026 года, лишь 29% опрошенных после негативного опыта сообщили о нем непосредственно компании, а 30% вообще никому не рассказали о случившемся. Исследование охватило 20 тыс. человек в 14 странах. Таким образом, отсутствие жалоб еще не подтверждает качество. Данные поддержки и маркетплейсов отражают только часть клиентского опыта и могут быть смещены в сторону наиболее активных покупателей.

«Само по себе количество отзывов тоже мало говорит о состоянии продукта. Важно, где возникла претензия, насколько часто она повторяется относительно числа покупок и совпадает ли с другими показателями», — рассказывает Мария Васильева, руководитель отдела качества Арнест ЮниРусь. Сопоставление комментариев с возвратами, продажами и результатами потребительских исследований помогает отделить случайный эпизод от проблемы, требующей решения.

Обратная связь покупателя — видимый результат на полке

Примеры того, как отзыв покупателя может стать отправной точкой для изменений в продукте, часто демонстрирует «ВкусВилл». Компания регулярно публикует подборки «Стали лучше», где показывает, какие изменения были внесены в производственные процессы и сами продукты после обратной связи покупателей.

Так, в одной из последних подборок редакция отмечала, что некоторым покупателям в начинке облепихового десерта попадались твердые косточки от ягод. После отзывов клиентов «ВкусВилл» стал использовать только пюре. В результате суфле стало нежнее, без твердых вкраплений.

Не всегда покупатель может сформулировать в отзыве конкретный запрос или решение, но он как минимум указывает на расхождение между ожиданием и реальным опытом. Для продуктовой команды это сигнал для формулирования гипотезы и проверки, действительно ли проблема системная.

Что происходит с отзывом внутри компании

Покупатель воспринимает товар комплексно: значение имеют не только его характеристики и состав, но и внешний вид в момент покупки. По исследованию РОМИР, представленному в мае 2026 года, среди факторов выбора товара внешний вид отметили 46% опрошенных. При этом с фабрики продукция может выйти в идеальном состоянии, а изменения происходят уже на следующих этапах: при транспортировке, хранении или выкладке в торговой точке.

«В подобных случаях команда отрабатывает ситуацию с конкретной торговой точкой: при необходимости направляет мерчандайзера, который проверяет условия выкладки и помогает привести витрину в надлежащий вид. Внутренний канал обратной связи позволяет подключаться к этому процессу и сотрудникам компании: они также могут сообщить о замеченной проблеме, чтобы ее оперативно проверили и устранили», — добавила Мария Васильева.

При этом обратная связь используется не только на уровне клиентского сервиса. Команда исследования и разработки после выхода продукта на рынок анализирует отзывы вместе с динамикой продаж и его позицией относительно конкурентов. Если данные показывают, что продукт требует доработки, компания может скорректировать рецептуру или упаковку. Комплексный подход, похоже, приносит плоды: согласно нефинансовому отчету Арнест ЮниРусь, в 2025 году количество негативных отзывов сократилось на 10%.

Шаг назад ради клиента

Другой кейс от «Додо Пицца» показывает, что отзывы способны работать и в обратную сторону — не только улучшать существующий продукт, но и пересматривать уже принятые решения. Например, покупатели не оценили изменение рецепта соуса в мясной пицце, и компания вернула прежний.

В «Додо» обратную связь собирают через несколько каналов. Помимо оценки заказа в приложении часть клиентов получает возможность провести более подробную проверку в качестве тайного покупателя. В таком сценарии оцениваются не только сам продукт, но и взаимодействие с персоналом, чистота помещения и другие элементы клиентского опыта.

Отзыв не обязательно означает «сделайте по-другому». Иногда он говорит: «не меняйте то, что уже работает». Поэтому анализировать нужно не только негативные отзывы, но и положительные — особенно те, в которых покупатель объясняет, что именно ему нравится.

Как отделить эффект изменений от совпадения

Даже когда компания устранила обнаруженную проблему, снижение числа жалоб не доказывает, что положительная динамика вызвана именно принятыми мерами. На нее могут влиять сезонность, объем продаж, изменение ассортимента, различия между торговыми площадками и активность самих покупателей. При изменении числа заказов абсолютное количество обращений особенно обманчиво.

Более содержательную картину дает доля обращений по конкретной причине в расчете на сопоставимый объем продаж или заказов. Ее можно рассматривать вместе с частотой возвратов, оценками товара, повторными покупками, результатами контрольных закупок и потребительских тестов. Метрики должны соответствовать проблеме: для упаковки важны жалобы на повреждения, для рецептуры — оценки вкуса и повторные покупки.

Если возможно, изменения сначала проверяют на ограниченной партии, группе магазинов или сегменте покупателей, сравнивая результат с сопоставимыми условиями без вмешательства. Это помогает отделить эффект решения от влияния внешних факторов и отличить отчет о действиях от доказательства результата.

Отдельная задача — анализировать не только негативные сигналы. Если число жалоб снизилось, а повторные покупки не выросли или стали падать, продуктовая гипотеза могла оказаться неверной либо решить лишь часть проблемы. А рост жалоб после открытия нового канала не обязательно означает ухудшение качества: возможно, сообщать о проблемах стало проще.

От ответа клиенту к изменению репутации

Работа с отзывами не заканчивается внутренним решением. Когда компания корректирует свойства продукта или условия продажи, информация об этом может стать содержанием публичной коммуникации. Но она убедительна лишь тогда, когда объясняет конкретную причину изменений: что покупатели заметили, какие проверки провел бизнес и что теперь стало иначе. Общее заявление, что бренд «прислушивается к аудитории», без конкретики малоубедительно.

В то же время не каждое замечание требует публичного обещания изменить продукт. Если исследование не подтверждает системную проблему, корректнее объяснить выводы и ограничения, чем подстраивать ассортимент под самый громкий комментарий. Так, каждый комментарий не превращается в обещание переделать продукт.

Для маркетинга ценность обратной связи возникает на стыке нескольких процессов: клиентский сервис фиксирует опыт, аналитика выявляет закономерности, профильная команда проверяет причины, а коммуникация объясняет результат. При такой модели отзывы перестают быть отдельным показателем для ежемесячного отчета. Они становятся способом проверить, совпадает ли обещание бренда с реальностью — и что именно нужно изменить, если между ними обнаружился разрыв.