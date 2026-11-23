«Прожарка» аналитиков, цирковые номера об управленческих ошибках, игры у научных постеров — организаторы профессиональных мероприятий ищут необычные способы говорить о работе. Но что остается у гостей после таких выступлений? При выборе формата стоит начинать именно с этого вопроса. Привлечь внимание — только первый шаг. Дальше участнику нужно дать возможность разобраться, поспорить, проверить решение или обсудить собственную задачу. Дмитрий Ленский, программный директор «Кибердома», объясняет, когда необычные форматы помогают достичь целей делового мероприятия, а когда отвлекают от содержания.

Чего аудитория ждет от участия

На первый взгляд, у событийного рынка два противоречивых запроса. По данным исследования MICE Excellence и ВНИЦ R&C, в 2026 году 70% компаний сократили развлекательные мероприятия или полностью отказались от них. Одновременно организаторы отмечают запрос на более активное участие гостей.

В Global Meetings & Events Forecast 2026 от Amex GBT 42% опрошенных специалистов по организации мероприятий сообщили, что за последние пять лет аудитория стала больше ожидать интерактивных сессий, например воркшопов. Еще 40% отметили выросший запрос на социальные активности и нетворкинг.

Это данные разных исследований и рынков, поэтому напрямую сопоставлять их нельзя. Но они помогают увидеть различие между расходами на развлечения и потребностью в участии. Гость может хотеть задать вопрос эксперту, разобрать свою ситуацию или познакомиться с коллегой. Из этого еще не следует, что ему нужен спектакль вместо доклада.

Под словом «вовлечение» часто объединяют слишком разные действия. Просмотр выступления, ответ в приложении и разговор с потенциальным партнером могут быть одинаково заметны в отчете, но имеют разную ценность для участника и организатора.

Например, на E-CODE 2026 от Ozon Tech робозону объединяли лекторий, DIY-активности и конкурс. Карьерные консультации были посвящены вопросам работы, а музыкальные выступления стали развлекательной частью программы. Эти форматы предусматривают разные способы участия, и оценивать их одним показателем «вовлеченности» было бы некорректно.

Концерт вполне может выполнять свою функцию — давать гостям возможность отдохнуть и продолжить общение. Проблема возникает, когда его присутствие начинают считать подтверждением содержательности всей программы. Точно так же очередь за призами показывает интерес к активности, но еще ничего не говорит о качестве профессионального разговора.

Что происходит между номером и выводом

Исследования обучения позволяют точнее разобраться в возможностях игровых форматов. Метаанализ Михаэля Зайлера и Лизы Хомнер, опубликованный в Educational Psychology Review, выявил положительные эффекты геймификации на результаты обучения, мотивацию и поведение. При этом результаты различались в зависимости от устройства механик и условий их применения.

У зрелищности есть и обратная сторона. Метаанализ НараянКрипы Сундарараджан и Олусолы Адесопе в том же журнале показал, что интересные, но не относящиеся к учебной задаче детали могут ухудшать усвоение материала. Авторы рассматривают так называемый эффект «соблазнительных деталей».

Обе работы посвящены обучению, поэтому они не доказывают эффективность или бесполезность шоу на конференциях. Для событийной программы из них можно вывести вопрос: на что направлена активность человека — на профессиональный материал или на сопровождающее его развлечение?

Если участник выбирает решение, объясняет его коллегам и получает обратную связь, содержание необходимо для прохождения задания. Если баллы начисляются за посещение стендов, механика прежде всего стимулирует перемещение по площадке. Оба подхода могут отвечать задачам организатора. Важно заранее понимать, какое поведение поощряют правила.

Сценическая метафора действует иначе: она дает образ, через который можно поставить вопрос. Цирковая концепция Анти-конференции для HR в «Кибердоме» строилась на узнаваемой профессиональной ситуации: несколько задач одновременно, баланс интересов сотрудников и бизнеса, решения в условиях неопределенности. Иллюзионистов связали с заблуждениями об ИИ, обучении и кибербезопасности, жонглирование — с операционной эффективностью, номер без страховки — с управленческими ошибками и выходами из кризисов.

Сценическая метафора задает вопрос, но не заменяет обсуждение. После номера участникам и спикерам нужно разобрать, какие представления об ИИ ошибочны, что делать в такой ситуации и где заканчивается аналогия. Иначе зритель запомнит образ, но не профессиональный вывод.

Для меня тревожный сигнал — когда команда уже выбрала механику, призы и оформление, но еще не сформулировала, какой вопрос должна разобрать аудитория. Тогда содержание приходится подгонять под готовый сценарий. Появляются задания, которые удобно провести, но трудно связать с целью встречи.

Похожая проблема возникает с юмором. Шутка может сделать заметным профессиональный стереотип или противоречие. Но если обсуждение заканчивается на самой шутке, содержательный потенциал приема остается неиспользованным.

На конференции «Продукты 24» «Т-Банка» и агентства «Какие люди» постироничная подача включала «прожарку» аналитиков, тесты, консультации и продуктовый дейтинг. По данным организаторов, участники оценили контент на 4,8 из 5. Но эта оценка показывает общее впечатление и не отвечает на вопрос, помогли ли юмор и игровые механики понять материал. Для сложной темы лучше отдельно проверить, может ли участник объяснить принцип или применить его к своей ситуации.

Когда стоит упростить сценарий

На конференции Pediatric Academic Societies в 2023 году игру встроили в научные постерные сессии: авторы готовили вопросы по своим исследованиям, а посетители отвечали через приложение и получали баллы. Механикой воспользовались 18% посетителей, а среди 2600 участников итогового опроса 52% сказали, что она не повлияла на впечатления от постерных сессий.

Авторы также отметили, что часть гостей не знала об игре, а некоторым она показалась трудоемкой. Это показывает: тематическая связь не гарантирует участия — нужно отдельно оценивать охват механики и ее эффект.

Сценарий не стоит усложнять, если правила отнимают время у самой задачи. Это особенно важно, когда участникам нужно зарегистрироваться, освоить интерфейс и разобраться в системе баллов. Каждый шаг должен быть понятен и оправдан.

Не менее важно оставить возможность участия без игры. Кто-то готов соревноваться и выступать перед залом, а кому-то нужен короткий разговор с экспертом. Если единственный путь к содержанию проходит через публичное задание, часть аудитории может им не воспользоваться.

Отдельно стоит проверить систему вознаграждения. Когда приз зависит от количества действий, правила поощряют именно их число. Это подходит для одних задач и плохо соответствует другим. Скорость прохождения квеста, число посещенных стендов и качество предложенного решения — разные результаты. Таблица лидеров не устраняет эту разницу.

Показатели нужно выбирать под задачу: для бренда — интерес к компании после мероприятия, для нетворкинга — новые контакты и продолжение общения, для понимания темы — способность объяснить или применить принцип.

Если требуется установить именно вклад необычной подачи, нужна сопоставимая база — например, одинаковое содержание в разных форматах. Без такого сравнения можно оценить итог мероприятия, но трудно отделить влияние шоу от темы, состава спикеров или интереса самой аудитории.

Решение отказаться от сложного сценария при этом не означает отказа от креатива. Иногда точный вопрос модератора, демонстрация ошибки или короткий разбор вызывают больше содержательного участия, чем многоступенчатая игра. Выбор определяется тем, насколько прямо формат ведет к задаче.

В итоге формат стоит оценивать по следу, который он оставляет после мероприятия: может ли участник использовать увиденное в работе, продолжить разговор или принять решение.