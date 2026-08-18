«Т-Бизнес» и BALAGAN: 1,7 тонн цветов на крыше «Хлебозавода» и 70 млн охвата в соцсетях

Весна в городе — это момент, когда хочется замедлиться: отвлечься от встреч, дедлайнов и бесконечных задач, выдохнуть и посмотреть по сторонам. Но в ритме большого города такие паузы почти не случаются сами по себе — их нужно создавать. Так, в марте и апреле 2026 года в Москве на пути маршрутов предпринимателей появились захватывающие внимание цветочные инсталляции. Команды «Т-Бизнеса» и BALAGAN рассказали Sostav, как перенесли идею «Занимайтесь тем, что вас захватывает» с ТВ-роликов в офлайн и создали серию городских активаций — от «Москва-Сити» до побережья Сочи.
Задача и решение
Рынок банковских услуг для бизнеса — один из самых конкурентных и медийно перегруженных. Крупные игроки наращивают присутствие в классических каналах: ТВ, диджитал, наружная реклама. В этих условиях у предпринимательской аудитории выработалась устойчивая баннерная слепота — стандартные форматы все сложнее замечают, все легче игнорируют.
Перед «Т-Бизнесом» стояла задача выстроить другое качество контакта с аудиторией. Весна 2026 года стала точкой входа, ведь это горячий сезон для бизнеса, когда операционная нагрузка достигает пика — налоговые отчетности, закрытие периодов, административный завал.
Кристина Безуглая, руководитель бренд-маркетинга «Т-Бизнеса»:
Работая над кампанией «Занимайтесь тем, что вас захватывает», мы сознательно искали способ построить разговор с предпринимателями через их собственный опыт.
Нам было важно не просто рассказать о том, что «Т-Бизнес» берет рутину на себя, а дать людям возможность буквально прожить эту идею. Поэтому офлайн-активации стали не отдельными спецпроектами, а продолжением всей коммуникационной платформы. Вместо того чтобы просить человека обратить внимание на рекламу, мы создавали пространства, где ему самому хотелось остановиться. Так бренд становился частью городской среды, а главный посыл кампании — ощутимым опытом.
Команда BALAGAN отвечала за разработку креатива для цветущих офлайн-активаций, дизайн, продакшн и реализацию спецпроекта.
Креативная идея
Константин Беляков, креативный лидер и сооснователь BALAGAN:
В центре концепции находится развитие одного из ключевых образов кампании. Цветы и лианы «захватывают» пространство так же, как любимое дело захватывает человека. И помогают человеку отвлечься от рутины, которой с радостью займется «Т-Бизнес».
Визуальная концепция
В Москве появились крупные цветы и лианы, интегрированные в архитектуру города и функциональные пространства.
Идея флористической эстетики родилась из рекламной кампании «Т-Бизнеса», где в одном из видеокреативов героиня занимается цветочным бизнесом (погружаясь в то, что ее по-настоящему захватывает).
Катерина Зыкова, руководитель арт отдела BALAGAN:
Мы вдохновились девушкой-предпринимательницей и развили цветочное настроение графически, не забывая о том, что яркость и масштаб цветов — наш главный шанс вдохнуть жизнь в снежную весну Москвы.
Зоны без рутины
В разных локациях Москвы появились разноформатные пространства, ставшие визуальным антиподом рутины:
- Шереметьево — пространство, где предприниматели заканчивают рабочие дела перед перелетом;
- «Москва-Сити» — ежедневная точка притяжения предпринимателей и руководителей;
- «Хлебозавод» — место концентрации предпринимателей, креативного бизнеса и малого брендинга.
Пространства создавали контраст с окружающим ритмом города и превращали бренд не в очередное рекламное сообщение, а в часть городского опыта. Через этот опыт представители бизнеса проживали главный посыл кампании: «Т-Бизнес» берет операционные задачи на себя, освобождая пространство для того, что действительно захватывает.
Шереметьево
Инсталляцию разместили рядом с зоной регистрации в одном из самых загруженных транспортных хабов России (среднесуточная проходимость — 96 000 человек). Посреди зала со стеклянным потолком появилась цветочная инсталляция, блестящая под лучами солнца и предлагающая пассажирам отдохнуть в мягких креслах и зарядить телефоны. Даты интеграции: с 31 марта до 25 апреля 2026 года.
«Москва-Сити»
Мягкие формы отделяли зону «Т-Бизнеса» от строгих интерьеров башни Федерация. Дополнительно внутри разместили чайную станцию с цветочным чаем. Даты интеграции: с 25 марта по 31 марта 2026 года. Среднесуточная проходимость: 30 000 человек.
Инсталяция на «Хлебзаводе»
- Создание инсталляции
Инсталляция на «Хлебозаводе № 9» стала самой сложной с точки зрения подготовки. Даты интеграции: с 3 по 17 апреля 2026 года.
В конструкции использовали 60 цветков: пассифлора, лилу, гибискус, аквилегия, гортензия, лотос, калла и ирис, основные материалы — EVA, изолон и пластик.
На этапе подготовки часть производств отказалась от проекта из-за сложности конструкции и монтажа, а во время самого проекта нам пришлось пересчитывать нагрузки: в апреле похолодало, появился риск обледенения, и это нужно было учитывать в конструкции, вес которой составил 1,7 тонн.
Для того чтобы не повредить историческое здание, вместе с партнерами мы провели техническую экспертизу и разработали решение крепления без засверливания в кирпич.
Монтаж занял 4 дня и шел круглосуточно, на крыше развернули рабочие штабы в палатках. После установки возникла еще одна задача: из-за пасмурной погоды контраст оказался ниже, чем закладывали в визуал. Мы оперативно изменили цвет текста инсталляции с черного на белый и добавили подсветку.
- Вечеринка-открытие
За два месяца (от первого запроса техническому подрядчику до готовности конструкции) мы забрендировали площадку, которую посещают около 30 000 человек в сутки.
Алина Абрамова, босси и сооснователь креативного агентства BALAGAN:
Цветы, захватившие «Хлебозавод № 9» так же, как любимое дело захватывает бизнес, — это вызов. Команде BALAGAN совместно с партнерами удалось разработать уникальные технологии изготовления и крепления цветов и лиан на фасад и трубу исторического здания, сохранив при этом визуал на высшем уровне. Этот спецпроект в очередной раз доказал, что грамотное сочетание креатива и технической экспертизы команды — ключик к органическим охватам.
Запуск инсталляции сопровождался открытым мероприятием — утренним кофе-рейвом в коллаборации с кофейней Floo.
Музыкальную программу обеспечили любимцы московских тусовок — диджеи Gabi и ЛАУД.
Главным героем открытия стала сама инсталляция: гости фотографировали цветы, пили кофе и расходились с ощущением, что весна в Москве все-таки началась.
Партнерские зоны и другое
Отдельным направлением кампании стали интеграции с партнерами «Т-Бизнеса» в разных городах. «Т-Бизнес» взял всю рутину на себя — так у брендов появилась возможность реализовать проекты, о которых они давно мечтали.
Всего агентством BALAGAN было реализовано пять спецпроектов с партнерами и один арт-спецпроект с художником в рамках данной части проекта. Подробнее о них читайте в материале на Sostav.
Результаты
Кампания стала для «Т-Бизнеса» осознанным выходом в новую коммуникационную территорию — более эмоциональную, живую и многоформатную. Вместо одного канала — экосистема точек касания: ТВ, диджитал, радио, наружная реклама, офлайн-пространства и партнерские истории, каждая из которых работала самостоятельно, усиливая общий контекст.
Проект показал, что даже в одной из самых конкурентных категорий внимание можно завоевывать не только медийным давлением, но и опытом, который люди хотят прожить и которым хочется делиться. Именно сочетание сильной бренд-идеи, городской среды и инженерной реализации превратило инсталляцию в полноценное продолжение коммуникационной платформы.
Медийный охват:
- Digital — 59 млн;
- ТВ — 33,0 млн человек;
- Smart TV — 1,3 млн человек;
- Радио — 23,2 млн человек;
- OOH — 7,6 млн человек;
- Охват в социальных сетях — более 70 млн.
Команда проекта:
«Т-Бизнес»
Руководитель бренд-маркетинга: Кристина Безуглая
Руководитель специальных проектов: Виктория Рыжикова
Бренд-менеджер: Елизавета Лейба
Руководитель развития сообществ: Дарья Пшеничная
Бренд-маркетолог: Елизавета Хузина
Руководитель пиар-проектов: Гулпияз Алибекова
Руководитель группы по организации мероприятий: Тоня Ивкина
Старший менеджер по организации мероприятий: Кария Нигматулина
BALAGAN
Босс и соосновательница: Алина Абрамова
Дилер и сооснователь: Константин Абрамов
Креативный лидер и сооснователь: Константин Беляков
Аккаунт директор: Жанна Стрелка
Руководитель арт отдела: Катерина Зыкова
Руководитель проекта: Алина Горькова
Руководитель отдела маркетинга: Антон Третьяков
Продюсер партнеров: Елизавета Пьянзина
Арт продюсер: Анна Матвеева
Продюсер проекта: Дарья Казакова
Креативный продюсер: Елена Громова