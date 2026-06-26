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26.06.2026 в 06:10

Оргкомитет представил официальные эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр

Логотипы объединены общей концепцией горной вершины

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Оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года представил официальные логотипы предстоящих соревнований. Дизайн эмблем вдохновлен образами Альп и света, а обе версии выполнены как части единой визуальной концепции, подчеркивающей связь между олимпийским и паралимпийским движением.

На олимпийской эмблеме красные, синие и белые полосы образуют треугольник, символизирующий горную вершину. В логотипе Паралимпийских игр этот образ переосмыслен: вершина представлена белым треугольником. По словам главы оргкомитета Эдгара Гроспирона, общая идея заключается в том, что одна вершина объединяет оба турнира, отражая стремление провести их в едином духе и с общей философией.

Одновременно с презентацией логотипов организаторы утвердили официальное название соревнований — «Альпы-2030». Именно этот вариант будет использоваться во всех официальных документах.

Зимние Олимпийские игры во Франции пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года.

Альпы-2030
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