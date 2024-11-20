Каждый второй опрошенный россиянин не готов к переработкам

До 48% опрошенных россиян не согласны на переработки. Они — сторонники традиционной продолжительности рабочей недели, установленной Трудовым кодексом, и не готовы работать больше 40 часов в неделю даже за достойный размер вознаграждения. Таковы данные опроса, проведённого сервисом Superjob.

Чаще не готовы к переработкам женщины (59% против 38% мужчин) и люди старше 45 лет (53%). Среди опрошенных в возрасте до 34 лет перерабатывать согласны 50%, среди тех, кому от 35 до 44 лет, — 43%.

Участники опроса, чей доход меньше 50 тыс. руб., выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто получает больше (54%). Среди тех, кто зарабатывает от 50 до 100 тыс. руб., не согласны на переработки 47%, среди получающих больше 100 тыс. руб. — 44%.

Каждый пятый опрошенный готов работать от 41 до 50 часов в неделю, 11% — 51−60 часов, 2% — 61−70 часов. 1% респондентов согласен трудиться 71−80 часов в неделю, 4% — больше 80 часов.

Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин (6 и 2% соответственно). Россияне в возрасте 35−45 лет согласны работать от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше 45 лет (6%). Кроме того, о согласии на 80-часовую рабочую неделю чаще заявляли те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. (7%).

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет, рассматривающих работу на полную занятость.

Ранее в Минэкономразвития предложили снять ограничения на сверхурочную работу. Сейчас, согласно Трудовому кодексу, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для сотрудника четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.