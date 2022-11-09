Операторы ТВ запускают новые каналы на замену западным

Российские операторы платного ТВ активно создают альтернативы ушедшим из России каналам. МТС и «Триколор» запускают семейные каналы, а «Медиа Телеком» (СП «Ростелекома» и НМГ) — канал с турецкими и азиатскими сериалами. Об этом сообщает «Коммерсант».

МТС запустит FamilyJam, ориентированный на семейный просмотр, и DetectiveJam с российскими и зарубежными сериалами детективной тематики. Собеседник, близкий к МТС, отметил, что компании пришлось потратиться на закупку контента, поскольку речь идёт о приобретении именно телеканального эфирного контента, а не прав на онлайн-трансляцию видео. МТС планирует монетизировать каналы за счёт дистрибуции среди других операторов.

«Триколор» запустил телеканалы «Триколор Детям», «Криминальное» с «классикой российского true crime» и Scream, эфирная сетка которого состоит из фильмов ужасов американского, европейского и азиатского производства. «Медиа Телеком» вывел три телеканала: ориентированный на женскую аудиторию «Сапфир» с турецкими сериалами, «Кинеко» — с азиатскими и познавательный телеканал Terra о дикой природе и науке.

По данным Mediascope, около 10% аудитории тематического ТВ приходилось на телеканалы, ушедшие с рынка. Это Discovery, Animal Planet, Eurosport, Nickelodeon, MTV и Paramount. Эксперты отмечают, что запуском новых каналов операторы пытаются удержать платежеспособную аудиторию, но заменить ушедшие каналы с точки зрения качества контента сложно.

Кроме того, в последнее время аудитория в целом больше смотрит новости. По данным Mediascope, вклад сериального контента и развлекательных передач в первом полугодии в общие показатели телепросмотра снизился на 15% и 22% соответственно, а вклад новостей и социально-политических передач — вырос на 49% и 88%.

Ранее генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров отметил, что ряд небольших эфирных телеканалов может уйти из традиционного вещания на фоне падения рекламных доходов.