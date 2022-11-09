Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Захар Бушуев
Wunder Digital
ADSUP.ME

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
09.11.2022 в 06:50

Операторы ТВ запускают новые каналы на замену западным

Таким образом они планируют удержать аудиторию

Российские операторы платного ТВ активно создают альтернативы ушедшим из России каналам. МТС и «Триколор» запускают семейные каналы, а «Медиа Телеком» (СП «Ростелекома» и НМГ) — канал с турецкими и азиатскими сериалами. Об этом сообщает «Коммерсант».

МТС запустит FamilyJam, ориентированный на семейный просмотр, и DetectiveJam с российскими и зарубежными сериалами детективной тематики. Собеседник, близкий к МТС, отметил, что компании пришлось потратиться на закупку контента, поскольку речь идёт о приобретении именно телеканального эфирного контента, а не прав на онлайн-трансляцию видео. МТС планирует монетизировать каналы за счёт дистрибуции среди других операторов.

«Триколор» запустил телеканалы «Триколор Детям», «Криминальное» с «классикой российского true crime» и Scream, эфирная сетка которого состоит из фильмов ужасов американского, европейского и азиатского производства. «Медиа Телеком» вывел три телеканала: ориентированный на женскую аудиторию «Сапфир» с турецкими сериалами, «Кинеко» — с азиатскими и познавательный телеканал Terra о дикой природе и науке.

По данным Mediascope, около 10% аудитории тематического ТВ приходилось на телеканалы, ушедшие с рынка. Это Discovery, Animal Planet, Eurosport, Nickelodeon, MTV и Paramount. Эксперты отмечают, что запуском новых каналов операторы пытаются удержать платежеспособную аудиторию, но заменить ушедшие каналы с точки зрения качества контента сложно.

Кроме того, в последнее время аудитория в целом больше смотрит новости. По данным Mediascope, вклад сериального контента и развлекательных передач в первом полугодии в общие показатели телепросмотра снизился на 15% и 22% соответственно, а вклад новостей и социально-политических передач — вырос на 49% и 88%.

Ранее генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров отметил, что ряд небольших эфирных телеканалов может уйти из традиционного вещания на фоне падения рекламных доходов.

Операторы ТВ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.