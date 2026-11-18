Прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина «Итоги года» состоятся в декабре. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По информации источников «Ведомостей», сейчас в качестве основной даты проведения мероприятия рассматривается 10 декабря.

В 2025 году программа прошла 19 декабря в московском Гостином дворе и продлилась 4 часа 28 минут. За это время президент ответил на 103 вопроса. Передачу посмотрели около 16,3 млн россиян, рейтинг совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента составил 11,9%.

В этом году обработку обращений планируют усовершенствовать с помощью искусственного интеллекта. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что «Гигачат» сможет круглосуточно принимать обращения в формате диалога продолжительностью до получаса. Кроме того, ИИ-помощник будет задавать уточняющие вопросы и автоматически направлять запросы в ответственные ведомства и организации.

Напомним, с 2023 года прямая линия с гражданами и большая пресс-конференция проводятся в объединенном формате.