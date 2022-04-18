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18.04.2022 в 15:24

Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля

На прошлой неделе операторы начали получать уведомления от компании

Paramount прекращает вещание своих телеканалов на территории России с 20 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Кабельщик» со ссылкой на заявления операторов, которые получили уведомления от компании.

Так, российский телеэфир покинут киноканалы Paramount Channel, Paramount Comedy, детские каналы Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr., а также все музыкальные каналы MTV — MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.

О намерении прекратить трансляции телеканалов из-за санкций Paramount сообщила ещё в марте.

Ранее компании Discovery и WarnerMedia объявили о приостановке своей деятельности в России. Кроме того, Discovery приостановила своё вещание и работу других своих сервисов. А WarnerMedia остановила недавно запущенные направления деятельности в России, трансляции телеканалов, лицензирование нового контента, выпуск фильмов и игр.

MTV Paramount Comedy Paramount Paramount Channel MTV Russia
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