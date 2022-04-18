Paramount прекратит вещание своих телеканалов в России с 20 апреля

Paramount прекращает вещание своих телеканалов на территории России с 20 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Кабельщик» со ссылкой на заявления операторов, которые получили уведомления от компании.

Так, российский телеэфир покинут киноканалы Paramount Channel, Paramount Comedy, детские каналы Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr., а также все музыкальные каналы MTV — MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s.

О намерении прекратить трансляции телеканалов из-за санкций Paramount сообщила ещё в марте.

Ранее компании Discovery и WarnerMedia объявили о приостановке своей деятельности в России. Кроме того, Discovery приостановила своё вещание и работу других своих сервисов. А WarnerMedia остановила недавно запущенные направления деятельности в России, трансляции телеканалов, лицензирование нового контента, выпуск фильмов и игр.