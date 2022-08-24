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18+
24.08.2022 в 15:36

«Триколор» запускает новый спутниковый телеканал «Большой эфир»

Он начнёт вещание с 25 августа — основу эфирной сетки составят оригинальные шоу, созданные по заказу оператора

С 25 августа мультиплатформенный оператор «Триколор» начнёт вещание нового телеканала «Большой эфир». Он создан на базе одноимённого онлайн-проекта, который оператор запустил осенью 2019 года. Об этом Sostav сообщили в компании.

Основу эфирной сетки составят созданные по заказу «Триколор» оригинальные шоу. Спутниковые клиенты оператора увидят, в частности, «Всероссийскую лигу юмора», в которой участники борются за звание лучшего стендапера страны и денежный приз, проект «Под защитой Триколора!», где юристы помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, утреннее шоу «Утро с Маргаритой Левченко».

В сетку вещания «Большого эфира» также войдут художественные фильмы и сериалы, включая картины призёров международного кинофестиваля Cinema Kids, трансляции с ведущих российских театральных и концертных площадок. Особый акцент будет сделан на показе лучших студенческих работ выпускников российских творческих вузов (театра и кино), подчеркнули в компании.

Кроме того, любители спортивных мероприятий смогут посмотреть соревнования по футболу, волейболу, баскетболу и смешанным единоборствам. Впервые на ТВ покажут серию турниров под эгидой Strelka, которая является организатором уличных боёв.

Арсен Хомутов, директор по контенту «Триколора»:

Запуск спутникового телеканала — логичное развитие нашего проекта. За три года существования «Большого эфира» зрители увидели порядка четырёх тысяч единиц контента, а четверть всех смотрителей онлайн-сервиса «Триколор Кино и ТВ» на регулярной основе смотрит наш проект. Канал ориентирован на очень широкую аудиторию, и в нашей разнообразной сетке вещания каждый клиент сможет всегда выбрать, что посмотреть.

«Большой эфир» войдёт в состав основных услуг оператора. Канал займёт 44-ую позицию в общем списке телеканалов «Триколора». Смотреть его эфир можно будет по телевизору, на мобильных устройствах и компьютере. Кроме того, канал доступен в мобильном приложении «Триколор Кино и ТВ». Вещание телеканала будет осуществляться в формате 24/7.

Ранее «Триколор» попросил добавить своё приложение в перечень онлайн-кинотеатров, предустанавливаемых на ввозимые в Россию Smart TV.

Триколор «Большой эфир»
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