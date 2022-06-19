Жаров допустил возможное сокращение числа телеканалов в России

Ряд небольших эфирных телеканалов может уйти из традиционного вещания на фоне падения рекламных доходов. Общее число телеканалов в России может сократиться во второй половине 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме.

«Угроза есть прежде всего дня небольших эфирных каналов, потому что рентабельность у них низкая. Те, кто не рентабелен, могут уйти из эфира. Никаких революций в 2022 году не жду, а вот на горизонте второго полугодия 2023 года ландшафт может поменяться за счет уменьшения каналов», — заявил Жаров.

Ранее он также отметил, что по состоянию на май месяц потери рекламных доходов находятся в пределах 34−47% в зависимости от канала или холдинга. По ГПМ эта цифра составляет 37%, уточнил Жаров.

По его словам, несмотря на прогноз НРА о стремительном падении доходов во втором квартале до 50−70% в определённые месяцы, оно оказалось меньше за счёт того, что пришли новые рекламодатели, а также вернулись некоторые западные рекламодатели.