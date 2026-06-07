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07.06.2026 в 13:13

OpenAI готовит крупнейшее обновление ChatGPT

Компания планирует превратить сервис в суперапп с ИИ-агентами и сторонними сервисами

OpenAI готовит масштабное обновление ChatGPT с момента запуска сервиса. По данным Financial Times, компания планирует трансформировать чат-бот в универсальную платформу с ИИ-агентами, инструментами для разработки и интеграциями сторонних сервисов.

Фактически речь идет о движении в сторону «супераппа». В обновленном интерфейсе пользователи будут чаще сталкиваться с функциями для написания кода, генерации изображений и взаимодействия с партнерскими платформами, включая Canva и Booking.com.

Изменения напрямую связаны с подготовкой компании к возможному IPO и задачей наращивания выручки. Сейчас около 40% доходов OpenAI приходится на корпоративный сегмент, и компания рассчитывает увеличить эту долю до 50% к концу года. Особую роль в стратегии OpenAI играет платформа для программирования Codex. Количество ее еженедельных пользователей уже превысило 5 млн после запуска десктопного приложения. Большую часть аудитории сервиса составляют платные подписчики.

В OpenAI все активнее говорят о переходе от чат-интерфейса к модели ИИ-агентов, которые смогут выполнять комплексные задачи без участия пользователя. По словам руководителя продуктового направления Тибо Соттьо, речь идет о персональном цифровом помощнике, сопровождающем пользователя в работе и повседневных сценариях.

На фоне усиливающейся конкуренции с Anthropic и другими игроками OpenAI стремится сделать ChatGPT центральной точкой входа в цифровые сервисы и экосистемы. По данным самой компании, ChatGPT уже обслуживает сотни миллионов пользователей в неделю, а число платных подписчиков превышает десятки миллионов.

ChatGPT OpenAI
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