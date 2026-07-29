ООО «Ивк Медиа» сменило структуру владения

В структуре владения ООО «Ивк Медиа» произошли изменения: ООО «Альянс Проджект» больше не является учредителем компании. Ранее консалтинговой организации принадлежало 99% в рекламном агентстве, еще 1% находился у Дмитрия Морозова. Такие данные содержатся в ЕГРЮЛ.

После выхода ООО «Альянс Проджект» из состава участников Дмитрий Морозов консолидировал 100% долей в ООО «Ивк Медиа». ООО «Альянс Проджект», ранее владевшее контрольной долей в агентстве, специализируется на консалтинге по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания оказывает услуги, связанные с развитием и управлением бизнесом.

ООО «Ивк Медиа» является агентством полного цикла. В феврале 2026 года генеральным директором ООО «Ивк Медиа» стала Анна Горенкова.

В 2022 году агентство занимало 85 место в рейтинге Sostav, а затем выбыла из списка. По итогам 2025 года ООО «Ивк Медиа» показало выручку в размере 2,14 млрд рублей и прибыль 218,9 млн рублей.