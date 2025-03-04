Онлайн-кинотеатры увеличили доходы на 44%

Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы по итогам 2024 года выросли на 44%, до 121,3 млрд руб. Расходы россиян на онлайн-кинотеатры увеличились на фоне роста стоимости подписки, а также интереса к отечественным сериалам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

Лидеры рынка в 2024 году остались прежние. На первой строчке — «Кинопоиск» с долей рынка 33,4%, на второй— «Иви» (16,9%), на третьей — Wink (16,2%). Далее следуют Okko и Kion.

Глава TelecomDaily Денис Кусков объясняет рост повышением цен на подписки. Так, из десяти исследуемых сервисов расценки за год выросли у четырех, в том числе у Kion и Premier. Участники рынка ключевым драйвером роста называют оригинальный контент, привлекающий подписчиков.

Заметный вклад в общий рост рынка внес Okko, нарастивший выручку от подписки почти в два раза. «Иви» сконцентрировался на наиболее интересных проектах, но минимизировал маркетинговое продвижение.

Выручка сервисов от лицензирования контента за год выросла на 22,4% и достигла 15,4 млрд руб. Лидер в этом направлении — также «Кинопоиск» с долей рынка 33,1%.

Ранее сообщалось, что общее число подписок на стриминги за год увеличилось с 45 млн до 58 млн. По числу пользователей лидирует «Кинопоиск» с 14,1 млн.