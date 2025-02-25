Число зрителей онлайн-кинотеатров выросло почти на треть

В 2024 году число пользователей онлайн-кинотеатров в России увеличилось почти на 30% в годовом выражении — с 45 до 58 млн человек. Об этом пишут «Известия».

«Кинопоиск», Ivi, Okko, Wink и Kion вместе контролируют больше 86% рынка (в 2023 году показатель был равен 80%). Число платных подписок увеличилось за год почти на 33% — с 31 до 41 млн.

Рост количества зрителей связан с разнообразием контента в онлайн-кинотеатрах и отсутствием рекламы. Кроме того, подписка стоит столько же, сколько билет в кинотеатр, или даже меньше.

По числу пользователей лидирует «Кинопоиск» (14,1 млн), в топ-3 также входят Ivi (10 млн) и Okko (9,6 млн). Далее в списке следуют Wink (8,4 млн) и Kion (7,6 млн). При этом количество подписчиков может расти в том числе, если они покупают экосистемную подписку, куда входят онлайн-кинотеатры, но сами ею не пользуются.

По доле платных пользователей первую строчку занимают «Кинопоиск» и Wink (по 76%). Затем в списке идут Kion (71%), Okko (70%) и Ivi (61%).

Ранее сообщалось, что Okko и «Кинопоиск» возобновили переговоры с голливудскими киностудиями по поводу возвращения их библиотек и доступа к премьерным проектам.