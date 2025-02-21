Ольга Зайнудинова заняла пост директора по развитию бизнеса МТС AdTech

Ольга Зайнудинова назначена директором по развитию бизнеса МТС AdTech, рекламной вертикали МТС. До этого эксперт занимала должность директора по развитию в Hybrid AdTech. Об этом Sostav сообщили в компании.

В новой роли в МТС AdTech Ольга будет отвечать за реализацию текущей стратегии развития бизнеса, усиление стратегических партнерств на рынке, а также за развитие продуктового портфеля в области диджитал-рекламы. Кроме того, она будет курировать внедрение инновационных решений, включая технологии на основе искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML).

Ольга Зайнудинова работает в рекламном бизнесе с 2006 года. С 2011 года она перешла в диджитал-направление на сторону селлера Roden Media. Ольга начинала свой путь с продаж, аккаунтинга, медиапланирования и баинга, позднее возглавила агентское направление для среднего бизнеса в формате digital 360.

В 2012 году эксперт перешла в РА «Артикс» в коммерческий департамент в должности руководителя отдела по привлечению и стратегическому развитию новых enterprise-клиентов. С 2014 года Ольга занималась выстраиванием и развитием бутикового РА DIGITAL i для крупного бизнеса в роли исполнительного директора.

В 2022 году Зайнудинова перешла в компанию Hybrid, где отвечала за развитие компании и выстраивание процессов по экосистеме продуктов на всех уровнях воронки для закрытия основных потребностей клиентов на российском рынке. Кроме того, она участвовала во внедрении фреймворков по развитию и обслуживанию клиентов на рынках INSEA.

Ранее занимавший должность директора по развитию МТС AdTech Никита Фоминов назначен на должность заместителя генерального директора МТС AdTech. Он будет курировать стратегическое развитие бизнеса, R&D, M&A, развитие продуктового портфеля AdTech, в том числе с помощью AI и ML, продуктовые интеграции с крупными площадками, стратегические партнерства, в том числе в области технологий, данных и их коммерциализации, инхаус-направление — трейдинг, аналитику, технологии производства креатива.