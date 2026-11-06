McDonald's сменит директора по маркетингу в США

Директор по маркетингу и клиентскому опыту американского подразделения McDonald's Алисса Бютекофер покинет компанию после 15 лет работы. Об этом говорится в сообщении McDonald's, опубликованном на сайте компании. Бютекофер решила «уделять больше времени семье». Ее последним рабочим днем станет 18 декабря.

До ухода Бютекофер будет помогать с передачей обязанностей. Компания уже определила временную структуру управления маркетингом в США и начала поиск постоянного руководителя.

Глобальный директор по маркетингу McDonald's Морган Флэтли дополнительно возьмет на себя обязанности временного директора по креативу американского подразделения. Она продолжит занимать свою нынешнюю должность. Флэтли руководила маркетингом McDonald's в США с 2017-го по 2021 год.

Чарли Ньюбергер, ранее отвечавший за глобальную стратегию развития напитков, временно станет старшим вице-президентом по маркетингу и коммерции McDonald's USA. Он будет курировать маркетинговые операции и реализацию коммерческой стратегии. Даника Каннингем временно возглавит направление глобальных напитков и десертов.

Кадровые изменения происходят на фоне пересмотра маркетинговой стратегии компании в США. В третьем квартале 2026 года сопоставимые продажи McDonald's на американском рынке снизились на 0,2%, тогда как глобальный показатель вырос на 1,5%.

Среди рекламных кампаний, результаты которых не оправдали ожиданий, зарубежные отраслевые СМИ упоминают продвижение меню по сниженным ценам, коллаборацию с KPop Demon Hunters и кампанию к чемпионату мира по футболу FIFA. В конце октября также стало известно, что McDonald’s завершит спонсорство чемпионата мира по футболу FIFA после окончания действующего соглашения в конце 2026 года. Партнерство началось в 1994 году.