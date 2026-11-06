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06.11.2026 в 06:10

Пьерпаоло Пиччоли покинул Balenciaga спустя год

Новым креативным директором может стать Мартин Роуз

Итальянский дизайнер Пьерпаоло Пиччоли покинул пост креативного директора Balenciaga. О прекращении сотрудничества объявила группа Kering, владеющая модным домом. Пиччоли занимал должность с июля 2025 года, а за это время успел представить четыре коллекции.

Кто сменит дизайнера, в компании не сообщают. По данным Business of Fashion, одним из возможных кандидатов считается британский дизайнер Мартин Роуз, ранее сотрудничавшая с Balenciaga в 2015−2018 годах. Она также развивает собственный бренд.

Перед Пиччоли стояла непростая задача: сохранить влияние Balenciaga в уличной моде и одновременно усилить направление классической одежды и высокой моды. До него бренд десять лет возглавлял Демна, который сделал провокационный стиль частью бренда. До перехода в Balenciaga Пиччоли 25 лет работал в Valentino, где в последние годы занимал пост креативного директора.

Его уход происходит на фоне нестабильных финансовых результатов бренда: после роста продаж в конце 2025-го и начале 2026 года показатели Balenciaga в последние месяцы вновь ухудшились.

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