Canva сократила маркетологов и дизайнеров

Платформа для дизайна Canva сократила часть сотрудников маркетинговых и дизайнерских подразделений в рамках масштабной реструктуризации. Всего компания ликвидировала 1270 рабочих мест — около 22% штата. В Canva не стали раскрывать распределение сокращений по отделам, отметив, что изменения затрагивают организацию бизнеса в целом, пишет AdNews.

По словам соосновательницы и CEO компании Мелани Перкинс, Canva упрощает многоуровневую структуру, объединяет дублирующие функции и пересматривает состав команд. В частности, подразделение по развитию бизнеса объединяют с командой разработки продуктов. Часть сотрудников переводят на другие позиции, одновременно сокращая некоторые должности.

Реструктуризация также предполагает централизацию работы: компания возвращает часть сотрудников из других регионов Австралии в головной офис в Сиднее. В Canva объясняют изменения необходимостью подготовить организацию к следующему этапу развития и защитить бизнес от замедления роста.

О сокращениях сообщили и сотрудники компании в социальных сетях. Среди них — маркетологи, дизайнеры и специалисты, находившиеся в декретном отпуске. Некоторые отметили, что узнали об упразднении своих должностей незадолго до планируемого возвращения к работе.

Напомним, в октябре Canva представила свою первую собственную модель генерации изображений Canva Craft. Она ориентирована на создание готовых дизайнерских макетов с учетом композиции, типографики и расположения объектов.