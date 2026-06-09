Около трети рекламных звонков в России совершают банки

Почти треть (30%) всех массовых рекламных звонков в России в первом квартале 2026 года пришлась на банки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с данными операторов, которые они представили в Минцифры. Всего за январь-март кредитные организации совершили около 1,2 млрд вызовов или примерно по 400 млн звонков ежемесячно.

Аналитика была подготовлена операторами в рамках обсуждения эффективности мер по борьбе с нежелательными звонками. Оценка основана на данных сервисов антиспама, жалобах абонентов, анализе длительности вызовов, информации из открытых источников и материалах административных дел, связанных с незаконной рекламой по сетям связи.

Под массовыми вызовами понимаются робообзвоны и автоматические звонки с участием операторов колл-центров. С 1 сентября 2025 года действует механизм отказа от массовых информационных и рекламных звонков, предусмотренный поправками к закону «О связи» в рамках пакета мер «Антифрод 1.0». Под действие регулирования попадают не только рекламные обращения, но и часть сервисных коммуникаций банков, включая уведомления клиентов и антифрод-процедуры.

Согласно представленным данным, одними из наиболее активных участников рынка обзвонов остаются крупнейшие банки страны. Так, по отчетности, только Сбербанк ежемесячно совершает от 100 млн до 120 млн звонков, из которых около 25 млн приходится на номер 900. По отзывам абонентов, чаще всего кредитные организации связываются с клиентами для продвижения новых продуктов и услуг.

В Сбербанке не подтвердили приведенные оценки, однако заявили, что более 90% звонков с номера 900 являются персонализированными коммуникациями, осуществляемыми в соответствии с законодательством или по выбору самого клиента. В их числе — напоминания о платежах, подтверждение операций и уведомления по кредитным продуктам.

В T2 отметили, что статистика остается «турбулентной» из-за изменений в схемах маршрутизации звонков между операторами. По данным компании, в марте доля рекламных вызовов от банков по прямым договорам на телефонию достигала 40%, однако уже в апреле снизилась до 18% из-за перехода одного из банков на обслуживание через другого оператора. В «Билайне» также подтвердили, что именно кредитные организации формируют крупнейшую долю рекламных голосовых звонков среди всех категорий инициаторов обзвонов.

По данным Минцифры, введение регулирования массовых автоматических вызовов позволило сократить количество спам-звонков на треть по сравнению с первым кварталом 2025 года. Ведомство напоминает, что абоненты могут отказаться от массовых обзвонов через личный кабинет оператора связи. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в феврале, 67% россиян назвали банки и финансовые организации основным источником голосового спама, а 48% отметили улучшение ситуации с нежелательными звонками за последний год.