Владельцев иностранных симок лишили возможности заходить на недоступные ресурсы

Владельцы сим-карт иностранных операторов больше не могут беспрепятственно заходить на сервисы, доступ к которым ограничен в России. При этом остается доступ к сервисам, которые сами ограничили работу в РФ (например, это Netflix и некоторые зарубежные нейросети). Об этом пишут «Известия».

В Минцифры рассказали о применении общего режима фильтрации, действующего в РФ, к роуминговому интернет-трафику зарубежных абонентов при работе в сетях российских операторов связи. Ограничивается доступ к ресурсам, которые заблокированы в стране за нарушение законодательства.

Сейчас у россиян насчитывается около 2 млн иностранных симок, для выхода в интернет на постоянной основе они используют порядка 500 тыс. из них. Проблемы с доступом в сеть с таких сим-карт появились около полутора недель назад. Характер ограничений зависит от того, сим-карту какого зарубежного оператора применяет человек.