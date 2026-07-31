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18+
31.07.2026 в 18:00

Дети — такие дети: «МегаФон» обновил услугу «МегаСемья»

Мобильный оператор дал родителям инструменты для контроля геолокации и защиты от мошенников

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МЕГАФОН ПАО | megafon.ru
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Дети всегда остаются детьми. Они забывают позвонить, хотят купить что-то без спроса, наивно отвечают на все входящие подряд. Для родителей это вечный стресс и повод уйти в гиперопеку.

«МегаФон» понимает эту проблему и предлагает решение: обновленную услугу «МегаСемья». Теперь можно не просто делиться с детьми тарифом, но и следить за их геолокацией, включить функцию защиты от мошенников, спама и нежелательных списаний со счета.

Да, дети все равно будут ошибаться, но благодаря превентивным технологиям «МегаФона» можно снизить риски опасных последствий. Родители могут быть спокойны, а дети — познавать мир.

Эту мысль доносит идея ролика новой кампании: все дети одинаковые — любопытные и непослушные. Но важно дать им возможность самим пройти путь взросления под чуткой защитой умных технологий.

Александр Петров, актер:

Идея очень понятная и простая: сразу откликается всем родителям, которые разрываются между усиленной опекой и принятием, что дети сами должны получать какие-то уроки от жизни.

Татьяна Гура, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:

В современных условиях родители обязаны защищать детей не только от стандартных угроз, но и от цифровых. Конечно, это дополнительный стресс. Наша задача — дать родителям возможность «выдохнуть» и забрать часть ответственности за безопасность их детей на себя с помощью самых современных технологий. Ведь «МегаФон» всегда в ответе за тех, кого подключил.

Мегафон
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