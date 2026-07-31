Дети — такие дети: «МегаФон» обновил услугу «МегаСемья»

Дети всегда остаются детьми. Они забывают позвонить, хотят купить что-то без спроса, наивно отвечают на все входящие подряд. Для родителей это вечный стресс и повод уйти в гиперопеку.

«МегаФон» понимает эту проблему и предлагает решение: обновленную услугу «МегаСемья». Теперь можно не просто делиться с детьми тарифом, но и следить за их геолокацией, включить функцию защиты от мошенников, спама и нежелательных списаний со счета.

Да, дети все равно будут ошибаться, но благодаря превентивным технологиям «МегаФона» можно снизить риски опасных последствий. Родители могут быть спокойны, а дети — познавать мир.

Эту мысль доносит идея ролика новой кампании: все дети одинаковые — любопытные и непослушные. Но важно дать им возможность самим пройти путь взросления под чуткой защитой умных технологий.

Александр Петров, актер: Идея очень понятная и простая: сразу откликается всем родителям, которые разрываются между усиленной опекой и принятием, что дети сами должны получать какие-то уроки от жизни.