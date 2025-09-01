Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Voskhod Agency
DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2025 в 05:40

Запрет рекламы в Instagram* и навязывания услуг: что изменится 1 сентября 2025 года

Ключевые изменения законодательства в рекламной и других сферах

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов и изменений в разных сферах жизни. Основные нововведения касаются образования, банковской деятельности, защиты прав потребителей, маркировки товаров, рекламы и других областей.

Ключевые изменения:

  • Запрещена реклама на заблокированных экстремистских ресурсах. В частности, запрещено размещать рекламу на платформах Meta — Instagram и Facebook (*обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). Запрет касается любых видов рекламы, включая нативную, скрытую и бесплатную интеграцию.
  • Запрещена реклама VPN-сервисов с существенными штрафами для граждан, должностных лиц и компаний.
  • Ведены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.
  • В банковской сфере появится сервис «второй руки» для контроля подозрительных операций, введется лимит на снятие наличных при подозрении на мошенничество, а также новые возможности для ограничения кредитов.
  • Защита прав потребителей усилена: компании обязаны получать письменное согласие на дополнительные услуги. Если такое согласие не получено, можно вернуть деньги за навязанные услуги в течение трех дней.
  • С сегодняшнего дня будут сниматься на видео покупатели сим-карт, а покупка сим-карт разрешена только для близких родственников.
  • Кроме того, вводится обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров заработает с 1 сентября. С 1 сентября на экранах телефонов будут отображаться название компании и категория звонка.
  • Введены новые правила маркировки строительных материалов, спортивного питания, детских товаров и сладостей.
  • Усиливается ответственность для иностранных агентов за неисполнение законных требований Минюста России, в том числе за нарушение маркировки материалов. Штраф для граждан составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 300 тыс. руб., юридических — до 500 тыс. руб.
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.