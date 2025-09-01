Запрет рекламы в Instagram* и навязывания услуг: что изменится 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов и изменений в разных сферах жизни. Основные нововведения касаются образования, банковской деятельности, защиты прав потребителей, маркировки товаров, рекламы и других областей.
Ключевые изменения:
- Запрещена реклама на заблокированных экстремистских ресурсах. В частности, запрещено размещать рекламу на платформах Meta — Instagram и Facebook (*обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). Запрет касается любых видов рекламы, включая нативную, скрытую и бесплатную интеграцию.
- Запрещена реклама VPN-сервисов с существенными штрафами для граждан, должностных лиц и компаний.
- Ведены штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.
- В банковской сфере появится сервис «второй руки» для контроля подозрительных операций, введется лимит на снятие наличных при подозрении на мошенничество, а также новые возможности для ограничения кредитов.
- Защита прав потребителей усилена: компании обязаны получать письменное согласие на дополнительные услуги. Если такое согласие не получено, можно вернуть деньги за навязанные услуги в течение трех дней.
- С сегодняшнего дня будут сниматься на видео покупатели сим-карт, а покупка сим-карт разрешена только для близких родственников.
- Кроме того, вводится обязательная маркировка звонков с бизнес-номеров заработает с 1 сентября. С 1 сентября на экранах телефонов будут отображаться название компании и категория звонка.
- Введены новые правила маркировки строительных материалов, спортивного питания, детских товаров и сладостей.
- Усиливается ответственность для иностранных агентов за неисполнение законных требований Минюста России, в том числе за нарушение маркировки материалов. Штраф для граждан составит до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 300 тыс. руб., юридических — до 500 тыс. руб.