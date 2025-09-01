Запрет рекламы в Instagram* и навязывания услуг: что изменится 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу ряд важных законов и изменений в разных сферах жизни. Основные нововведения касаются образования, банковской деятельности, защиты прав потребителей, маркировки товаров, рекламы и других областей.

