Летние промо и инклюзивность: традиционный обзор роликов за июль

Свежая подборка рекламных роликов получилась очень летней: чуть восстановившись после изоляции, бренды запускают флешмобы и челленджи, призывают наслаждаться долгожданной свободой и представляют новые коллаборации.

PepsiCo, «Лента» и BBDO Moscow ворвались в лето вместе с Демисом Карибидисом

В июле «Лента» и PepsiCo предложили зарядиться позитивом и принять участие в летних челленджах с продуктами Pepsi, Lay’s и J7. Лицом кампании стал известный артист и резидент телепроекта Comedy Club Демис Карибидис. Такая коллаборация не случайна, ведь дарить покупателям улыбку — это такая же часть ДНК каждого из брендов Pepsi, Lay’s и J7, как безупречное качество продуктов, а сеть «Лента» уже много лет подтверждает свой имидж магазина, который поднимает настроение.

Hyundai Motor CIS запустил масштабную кампанию «Лету быть!»

В разгар сезона отпусков Hyundai запустил кампании «Лету быть!» и пригласил всех желающих отправиться в автомобильное путешествие по России. В специальной серии роликов амбассадор кампании, журналист и блогер Юрий Дудь, рассказал о преимуществах летних предложений Hyundai, сервисе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility и специально составленных маршрутах для поездок по стране.

Leo Burnett Moscow и Магне B6 выпустили продолжение кампании для беременных

Пандемия подтолкнула команду к визуальному переосмыслению первой волны кампании — поскольку в новой реальности приходится ограничивать личные контакты, беременная общается с родственниками, друзьями и коллегами в мессенджерах, но даже в чатах продолжает получать «советы» от своего окружения, что не может не вывести из себя. Однако Магне В6 помогает беременным оставаться спокойными, несмотря ни на что.

Идея, которую бренд транслирует уже не первый год, заключается в том, что во время ожидания ребенка важно сохранять спокойствие, даже если все вокруг о вас беспокоятся. Действительно, беременные женщины постоянно получают неуместные советы о том, как им следует себя вести. И чаще всего эти реплики не помогают, а становятся причиной лишних волнений. Справиться с ними проще, когда в организме достаточно магния.

«Абонемент «Киноман» разжигает страсть»: новая рекламная кампания видеосервиса Wink от «Ростелекома» и MullenLOWE

Абонемент «Киноман» — новое уникальное предложение видеосервиса Wink, которое позволяет смотреть все фильмы и сериалы, в том числе премьеры, с фиксированной скидкой 25%.

Главные герои рекламной кампании — притягательная пара, отношениям которой стал угрожать кто-то «третий». Однако очень быстро становится понятно, что «третий» — это абонемент «Киноман», предложение, перед которым не смогут устоять в итоге оба героя.

Publicis Russia и Renault создали кампанию для 30-летних, которым можно всё

Publicis Russia и Renault запустили промо нового Renault KAPTUR. Целевая аудитория кампании — поколение 30-летних, жизнь которых насыщена увлечениями и повседневными делами, семьей и друзьями, желанием накопить и одновременно погулять на полную катушку и другими, казалось бы, противоречивыми потребностями. «Кто сказал, что нельзя? Можно!» — не просто слоган кампании, но и вызов, который бросает себе каждый день целевая аудитория бренда и сам бренд.

30 лет — удивительный возраст, своеобразная граница жизненных этапов. С одной стороны, многие уже обзавелись семьей, детьми и карьерными достижениями, а с другой, они все еще молоды и активны — любят повеселиться, подурачиться, ввязаться в авантюру, особенно, в компании близких друзей. Такой отдых помогает им перезагрузиться, чтобы с новыми силами продолжить успешно выполнять все возложенные на них «взрослой жизнью» обязанности. Поэтому неважно, как далеко придётся ехать, когда есть настроение, машина и друг на соседнем сиденье.

Как внедорожники Haval H5 «Крепче стали» в новой кампании от BBDO Group

Каким должен быть настоящий внедорожник для российских условий? В первую очередь крепким и надежным. Именно на этих качествах нового Haval H5 сфокусировалась команда BBDO Group в кампании «Крепче стали».

Главной задачей агентства было разработать максимально информативную коммуникацию, которая просто и наглядно продемонстрирует качества внедорожника. Для этого команда разработала соответствующий мощному автомобилю яркий кейвижуал, а также использовала сразу несколько визуальных форматов — серию баннеров, каталог, POSM и другие материалы.

Также BBDO Group совместно с продакшеном Natives подготовили серию видеороликов, где максимально подробно разобрали все преимущества нового Haval H5.

«МегаФон» протестировал самый быстрый интернет в серии новых роликов

Герой роликов от Instinct всегда на связи, где бы он ни был, даже в глуши; смотрит с друзьями важный матч, даже когда нет света, и приезжает домой на 20 минут раньше, ведь навигатор не виснет в нужный момент. Подробнее на Sostav.

«Молодые и влюбленные»: Bright Side creative&production создало ролик для Green Ray с Горошком и Кукурузой

Анимационная история про первую любовь. Два героя — нежный Горошек и сладкая Кукурузинка — рассказывают о своих чувствах друг к другу в формате интервью. Полиэкран позволяет раскрыть образ жизни персонажей — это стильные, современные и активные герои, которые занимаются спортом и следят за своей жизнью.

Формат интервью, особенно популярный в сети, делает видео не только актуальным, но и уникальным — ничего подобного на рекламном рынке России больше нет. Подробнее на Sostav.

«Агрокомплекс Выселковский» совместно с Instinct запустил имиджевую кампанию

На основе обновленной в рамках ребрендинга платформы креативное агентство Instinct разработало имиджевую кампанию с основным сообщением «Гордость юга». Подробнее на Sostav.

Сексизм, фэтшейминг и лукизм: Volkswagen и Seven собрали ролик из социальных триггеров

Для вывода на рынок нового Volkswagen Polo требовалась нестандартная идея, способная омолодить целевую аудиторию, потому что новая версия Polo получила ряд привлекательных именно для молодежи опций. Авторы кампании позиционируют автомобиль как один из главных символов начала соприкосновения с независимой жизнью, мыслями о несовершенстве мира и ощущением, что многое в этом мире зависит не от тебя. Подробнее на Sostav.

«Райффайзенбанк» снял в новом рэп-ролике Гудкова. Он в массовке

В новом ролике «Райффайзенбанк» совместно с агентством MullenLowe Moscow в формате музыкального видео рассказал о преимуществах карты с кэшбэком на всё без условий и ограничений.

По сюжету героиня оказывается на приеме в высшем обществе. Но в отличие от окружающих девушка не скована никакими условностями или ограничениями. Она ведет себя максимально свободно и уверенно: танцует и дерзко читает рэп. Подробнее на Sostav.

Volkswagen выпустил новую рекламу. В ней Пухляш из клипа «Uno» играет в «ПОЛОсу чудес»

Volkswagen, PHD и FUSE MEDIA DIRECTION GROUP запустили неординарную кампанию в поддержку выхода на рынок обновленной модели Volkswagen Polo. В рамках партнерства с творческой командой «Чикен Карри» и Александром Гудковым был разработан музыкальный ролик.

Проект стал не просто продакт-плейсментом автомобиля: в ролике Polo — ключевое связующее звено сюжета, участвующее в реализации смелых замыслов одного из героев. Подробнее на Sostav.

Банк «Точка» разработал унисекс-аромат предпринимательства и снял его рекламу с Лапенко

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» совместно с парфюмером Кристофом Лодамьельем, известным по работе с Trussardi, Estée Lauder, Michael Kors и Clinique, выпустил аромат «Дух предпринимательства», который должен стать символом возврата бизнеса к нормальной жизни.

В проморолике снялся актёр и комик Антон Лапенко. Он играет сразу все роли: от курьера до директора компании. Подробнее на Sostav.

Римляне, варвары и патриции: Нагиев стал Цезарем в новой рекламе МТС

По сюжету герою Тимура Бекмамбетова не удалось посмотреть любимый сериал в перерыве между съемками из-за зависаний мобильного интернета. На помощь режиссеру поспешил Дмитрий Нагиев, которому досталась роль Цезаря. Он гордо поделился с Тимуром секретом «летающего» интернета в своём смартфоне. Подробнее на Sostav.

Сергей Шнуров предложил копить гигабайты в новом ролике от «МегаФона» и Instinct

Свежее видео от креативного агентства Instinct продвигает «копилку гигабайт». В ролике Шнуров вновь поет, но уже под эпичные виражи самолетиков, символизирующих неизрасходованные гигабайты. Подробнее на Sostav.

Шеф-повар Константин Ивлев стал амбассадором бренда «Мясницкий ряд» и снялся в серии новых роликов

«Мясницкий ряд» и агентство Arena (входит в АДВ) представили новую кампанию с единой креативной рамкой для разных рекламных каналов и форматов. Главную роль исполнил Константин Ивлев — известный шеф-повар со своей экспрессивной манерой и запоминающимся образом.

Кампания состоит из четырех роликов, каждый из которых посвящен своей теме: гриль на природе, учебный год, семейные завтраки и новогодние праздники. Подробнее на Sostav.

«Газпромбанк» запустил рекламу кредита наличными с Федором Бондарчуком

В креативном ролике амбассадор бренда Федор Бондарчук проводит параллели между кредитом и сериалом. В отличие от развязки любимой телеистории, кредит клиентам банка долго ждать не придется, делает вывод Бондарчук. «Все быстро: сегодня — решение, завтра — деньги», ведь средства по кредиту, согласно предложению, начисляются на следующий рабочий день после положительного решения банка. Подробнее на Sostav.

Медведи, мимы и моряки-стримеры: Zebra Hero сняло ролик-манифест для TikTok

Основное сообщение кампании — «Покажи, чем ты живешь. Посмотри, чем я живу» — стало ответом на главный барьер аудитории: люди не верят, что можно вести прямой эфир, если ты не звезда. Но необязательно то, что является рутиной для тебя, является рутиной для других. Поэтому обычные люди могут смело вести трансляции и рассказывать о моментах своей жизни, работе, семье, друзьях и увлечениях. Подробнее на Sostav.

«Путешествия, которых все ждали»: S7 Airlines и Stereotactic запустили новую рекламную кампанию

Герои видеоролика «Путешествия, которых все ждали» уже точно знают, что они будут делать в поездках, о которых мечтали дома весной: плавать в теплом море на ярких матрасах, прыгать бомбочкой в бассейн, находить идеальные фотолокации, знакомиться с новыми городами. Подробнее на Sostav.