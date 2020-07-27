Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
27.07.2020 в 14:35

Volkswagen выпустил новую рекламу. В ней Пухляш из клипа «Uno» играет в «ПОЛОсу чудес»

Сценарий от Гудкова и «Чикен Карри», известный персонаж и нативная интеграция призваны привлечь молодую аудиторию

19

Volkswagen, PHD и FUSE MEDIA DIRECTION GROUP запустили неординарную кампанию в поддержку выхода на рынок обновленной модели Volkswagen Polo. В рамках партнерства с творческой командой «Чикен Карри» и Александром Гудковым был разработан музыкальный ролик.

Проект стал не просто продакт-плейсментом автомобиля: в ролике Polo — ключевое связующее звено сюжета, участвующее в реализации смелых замыслов одного из героев. Клип рассказывает историю участника телевизионного капитал-шоу, главный приз которого — автомобиль Polo. Название ролика — «ПОЛОса чудес» — объединяет упоминание бренда, дает ассоциацию с фантазийным миром телевидения и символизирует позитивные сдвиги, которые происходят в жизни с появлением Polo.

Главную роль исполнил Дима Красилов, известный как Пухляш из клипа «Uno». Новый Polo становится воплощением его мечты, а затем выступает как partner in crime: вдохновляет Пухляша «сломать систему» телешоу и установить свои правила.

Юрий Самойленко, директор по маркетингу Volkswagen:

Для марки Volkswagen запуск нового Polo крайне важен, поэтому мы пробуем новые форматы, дающие высокие охват и вовлеченность всех целевых групп. Когда среди предложенных идей мы увидели вариант партнерства с «Чикен Карри», то, базируясь на имеющихся инсайтах, сразу поняли — это будет крайне интересный, захватывающий, запоминающийся и активирующий контент с высоким вирусным потенциалом.

Ироничная коммуникация преследует серьезную цель: привлечь внимание young adults и одновременно удержать более зрелую аудиторию, которая является очень важной для данной модели в России. Исторически Polo считался «надежным автомобилем для взрослой аудитории». Необходимо было расширить позиционирование этой модели: сделать так, чтобы потребитель, который выбирает свою первую машину, увидел в ней объект желания.

Чтобы достичь необходимых медийных показателей, PHD и предложило бренду не вполне обычную для категории, но максимально заметную и нативную интеграцию — автомобиль стал частью контента, который целевая аудитория смотрит органически.

Вадим Сигаев, директор по медиапланированию PHD:

Как для любого крупного запуска, так и для хорошей кампании в целом, подобные проекты очень важны. Причем готовить их нужно обязательно с учетом особенностей комьюнити, в котором планируется размещать ролик, чтобы не выглядеть там белой вороной и не нахватать гневных комментариев.

Сообщество «Чикен Карри» построено на ироничном (в хорошем смысле слова) отношении ко всему происходящему вокруг нас, и к прошлому, и к настоящему. И задача у нас как раз был похожая — легко и с юмором показать то, что с одной стороны, развеселит молодую аудиторию, с другой, не будет чуждо и более возрастной, которая те самые времена «ПолосЧудес» пережила совсем не в пародийном смысле.

Ольга Корабельникова, исполнительный директор FUSE Media Direction Group:

Создавая брендированный контент, важно не забывать о том, что у бренда должна быть определенная роль, которую он в нем играет. Именно это устанавливает прочную эмоциональную связь между рекламируемым продуктом и историей, которую смотрит зритель.

Интеграция отвечает одновременно нескольким задачам: новый Polo становится одним из персонажей ролика, а технологичные элементы комплектации автомобиля органично вплетаются в сюжет, удерживающий внимание и интригующий зрителя до самого финала. Ещё один важный момент, который нужно учитывать в работе — баланс между заметностью бренда и авторским стилем производителя контента, чтобы в результате получить хорошую обратную связь от аудитории и органические просмотры.

Состав творческой группы:

Volkswagen

Юрий Самойленко — Директор по маркетингу
Мария Смирнова — Руководитель группы по бренд стратегии и коммуникации
Диана Коробейникова — Менеджер по рекламе
Эмма Трифонова — Менеджер по маркетинговым мероприятиям
Иван Волох — Менеджер по цифровому маркетингу

PHD

Вадим Сигаев — Директор по медиапланированию
Екатерина Камзолкина — Руководитель группы по медиапланированию и работе с клиентами
Даниил Масленков — Старший менеджер по медиапланированию и работе с клиентами
Дарья Парошина — Руководитель группы по размещению рекламы в интернете

FUSE MEDIA DIRECTION GROUP

Ольга Корабельникова — Исполнительный директор
Анастасия Боссерт — Руководитель группы по спецпроектам

«Чикен Карри»

Авторы — Григорий Шатохин, Вадим Селезнев, Александр Гудков
Режиссер — Андрей Шавкеро
Оператор-постановщик — Алексей Куприянов
Менеджер «Чикен Карри» — Ирина Анисимова

Музыка — Дима Нова и Илья Гадаев (Cream Soda)

MEDIA DIRECTION GROUP
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.