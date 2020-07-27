Volkswagen выпустил новую рекламу. В ней Пухляш из клипа «Uno» играет в «ПОЛОсу чудес»

Volkswagen, PHD и FUSE MEDIA DIRECTION GROUP запустили неординарную кампанию в поддержку выхода на рынок обновленной модели Volkswagen Polo. В рамках партнерства с творческой командой «Чикен Карри» и Александром Гудковым был разработан музыкальный ролик.
Проект стал не просто продакт-плейсментом автомобиля: в ролике Polo — ключевое связующее звено сюжета, участвующее в реализации смелых замыслов одного из героев. Клип рассказывает историю участника телевизионного капитал-шоу, главный приз которого — автомобиль Polo. Название ролика — «ПОЛОса чудес» — объединяет упоминание бренда, дает ассоциацию с фантазийным миром телевидения и символизирует позитивные сдвиги, которые происходят в жизни с появлением Polo.
Главную роль исполнил Дима Красилов, известный как Пухляш из клипа «Uno». Новый Polo становится воплощением его мечты, а затем выступает как partner in crime: вдохновляет Пухляша «сломать систему» телешоу и установить свои правила.
Юрий Самойленко, директор по маркетингу Volkswagen:
Для марки Volkswagen запуск нового Polo крайне важен, поэтому мы пробуем новые форматы, дающие высокие охват и вовлеченность всех целевых групп. Когда среди предложенных идей мы увидели вариант партнерства с «Чикен Карри», то, базируясь на имеющихся инсайтах, сразу поняли — это будет крайне интересный, захватывающий, запоминающийся и активирующий контент с высоким вирусным потенциалом.
Ироничная коммуникация преследует серьезную цель: привлечь внимание young adults и одновременно удержать более зрелую аудиторию, которая является очень важной для данной модели в России. Исторически Polo считался «надежным автомобилем для взрослой аудитории». Необходимо было расширить позиционирование этой модели: сделать так, чтобы потребитель, который выбирает свою первую машину, увидел в ней объект желания.
Чтобы достичь необходимых медийных показателей, PHD и предложило бренду не вполне обычную для категории, но максимально заметную и нативную интеграцию — автомобиль стал частью контента, который целевая аудитория смотрит органически.
Вадим Сигаев, директор по медиапланированию PHD:
Как для любого крупного запуска, так и для хорошей кампании в целом, подобные проекты очень важны. Причем готовить их нужно обязательно с учетом особенностей комьюнити, в котором планируется размещать ролик, чтобы не выглядеть там белой вороной и не нахватать гневных комментариев.
Сообщество «Чикен Карри» построено на ироничном (в хорошем смысле слова) отношении ко всему происходящему вокруг нас, и к прошлому, и к настоящему. И задача у нас как раз был похожая — легко и с юмором показать то, что с одной стороны, развеселит молодую аудиторию, с другой, не будет чуждо и более возрастной, которая те самые времена «ПолосЧудес» пережила совсем не в пародийном смысле.
Ольга Корабельникова, исполнительный директор FUSE Media Direction Group:
Создавая брендированный контент, важно не забывать о том, что у бренда должна быть определенная роль, которую он в нем играет. Именно это устанавливает прочную эмоциональную связь между рекламируемым продуктом и историей, которую смотрит зритель.
Интеграция отвечает одновременно нескольким задачам: новый Polo становится одним из персонажей ролика, а технологичные элементы комплектации автомобиля органично вплетаются в сюжет, удерживающий внимание и интригующий зрителя до самого финала. Ещё один важный момент, который нужно учитывать в работе — баланс между заметностью бренда и авторским стилем производителя контента, чтобы в результате получить хорошую обратную связь от аудитории и органические просмотры.
Состав творческой группы:
Volkswagen
Юрий Самойленко — Директор по маркетингу
Мария Смирнова — Руководитель группы по бренд стратегии и коммуникации
Диана Коробейникова — Менеджер по рекламе
Эмма Трифонова — Менеджер по маркетинговым мероприятиям
Иван Волох — Менеджер по цифровому маркетингу
PHD
Вадим Сигаев — Директор по медиапланированию
Екатерина Камзолкина — Руководитель группы по медиапланированию и работе с клиентами
Даниил Масленков — Старший менеджер по медиапланированию и работе с клиентами
Дарья Парошина — Руководитель группы по размещению рекламы в интернете
Ольга Корабельникова — Исполнительный директор
Анастасия Боссерт — Руководитель группы по спецпроектам
«Чикен Карри»
Авторы — Григорий Шатохин, Вадим Селезнев, Александр Гудков
Режиссер — Андрей Шавкеро
Оператор-постановщик — Алексей Куприянов
Менеджер «Чикен Карри» — Ирина Анисимова
Музыка — Дима Нова и Илья Гадаев (Cream Soda)