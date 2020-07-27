Volkswagen выпустил новую рекламу. В ней Пухляш из клипа «Uno» играет в «ПОЛОсу чудес»

Volkswagen, PHD и FUSE MEDIA DIRECTION GROUP запустили неординарную кампанию в поддержку выхода на рынок обновленной модели Volkswagen Polo. В рамках партнерства с творческой командой «Чикен Карри» и Александром Гудковым был разработан музыкальный ролик.

Проект стал не просто продакт-плейсментом автомобиля: в ролике Polo — ключевое связующее звено сюжета, участвующее в реализации смелых замыслов одного из героев. Клип рассказывает историю участника телевизионного капитал-шоу, главный приз которого — автомобиль Polo. Название ролика — «ПОЛОса чудес» — объединяет упоминание бренда, дает ассоциацию с фантазийным миром телевидения и символизирует позитивные сдвиги, которые происходят в жизни с появлением Polo.

Главную роль исполнил Дима Красилов, известный как Пухляш из клипа «Uno». Новый Polo становится воплощением его мечты, а затем выступает как partner in crime: вдохновляет Пухляша «сломать систему» телешоу и установить свои правила.

Юрий Самойленко, директор по маркетингу Volkswagen: Для марки Volkswagen запуск нового Polo крайне важен, поэтому мы пробуем новые форматы, дающие высокие охват и вовлеченность всех целевых групп. Когда среди предложенных идей мы увидели вариант партнерства с «Чикен Карри», то, базируясь на имеющихся инсайтах, сразу поняли — это будет крайне интересный, захватывающий, запоминающийся и активирующий контент с высоким вирусным потенциалом.

Ироничная коммуникация преследует серьезную цель: привлечь внимание young adults и одновременно удержать более зрелую аудиторию, которая является очень важной для данной модели в России. Исторически Polo считался «надежным автомобилем для взрослой аудитории». Необходимо было расширить позиционирование этой модели: сделать так, чтобы потребитель, который выбирает свою первую машину, увидел в ней объект желания.

Чтобы достичь необходимых медийных показателей, PHD и предложило бренду не вполне обычную для категории, но максимально заметную и нативную интеграцию — автомобиль стал частью контента, который целевая аудитория смотрит органически.

Вадим Сигаев, директор по медиапланированию PHD: Как для любого крупного запуска, так и для хорошей кампании в целом, подобные проекты очень важны. Причем готовить их нужно обязательно с учетом особенностей комьюнити, в котором планируется размещать ролик, чтобы не выглядеть там белой вороной и не нахватать гневных комментариев. Сообщество «Чикен Карри» построено на ироничном (в хорошем смысле слова) отношении ко всему происходящему вокруг нас, и к прошлому, и к настоящему. И задача у нас как раз был похожая — легко и с юмором показать то, что с одной стороны, развеселит молодую аудиторию, с другой, не будет чуждо и более возрастной, которая те самые времена «ПолосЧудес» пережила совсем не в пародийном смысле.

Ольга Корабельникова, исполнительный директор FUSE Media Direction Group: Создавая брендированный контент, важно не забывать о том, что у бренда должна быть определенная роль, которую он в нем играет. Именно это устанавливает прочную эмоциональную связь между рекламируемым продуктом и историей, которую смотрит зритель. Интеграция отвечает одновременно нескольким задачам: новый Polo становится одним из персонажей ролика, а технологичные элементы комплектации автомобиля органично вплетаются в сюжет, удерживающий внимание и интригующий зрителя до самого финала. Ещё один важный момент, который нужно учитывать в работе — баланс между заметностью бренда и авторским стилем производителя контента, чтобы в результате получить хорошую обратную связь от аудитории и органические просмотры.

Состав творческой группы:

Volkswagen

Юрий Самойленко — Директор по маркетингу

Мария Смирнова — Руководитель группы по бренд стратегии и коммуникации

Диана Коробейникова — Менеджер по рекламе

Эмма Трифонова — Менеджер по маркетинговым мероприятиям

Иван Волох — Менеджер по цифровому маркетингу

PHD

Вадим Сигаев — Директор по медиапланированию

Екатерина Камзолкина — Руководитель группы по медиапланированию и работе с клиентами

Даниил Масленков — Старший менеджер по медиапланированию и работе с клиентами

Дарья Парошина — Руководитель группы по размещению рекламы в интернете

FUSE MEDIA DIRECTION GROUP

Ольга Корабельникова — Исполнительный директор

Анастасия Боссерт — Руководитель группы по спецпроектам

«Чикен Карри»

Авторы — Григорий Шатохин, Вадим Селезнев, Александр Гудков

Режиссер — Андрей Шавкеро

Оператор-постановщик — Алексей Куприянов

Менеджер «Чикен Карри» — Ирина Анисимова

Музыка — Дима Нова и Илья Гадаев (Cream Soda)