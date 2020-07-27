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18+
27.07.2020 в 18:45

«Райффайзенбанк» снял в новом рэп-ролике Гудкова. Он в массовке

Новое видео вновь посвящено кэшбэку

В новом ролике «Райффайзенбанк» совместно с агентством MullenLowe Moscow в формате музыкального видео рассказал о преимуществах карты с кэшбэком на всё без условий и ограничений.

Чтобы проиллюстрировать преимущества карты, был написан оригинальный музыкальный трек и снят видеоклип, где в новом амплуа встретились лица предыдущей кампании «Райффайзенбанка» — актриса Лиза Моряк и Александр Гудков.

По сюжету героиня оказывается на приеме в высшем обществе. Но в отличие от окружающих девушка не скована никакими условностями или ограничениями. Она ведет себя максимально свободно и уверенно: танцует и дерзко читает рэп.

Состав творческой группы:

«Райффайзенбанк» (клиент)

Маркетинг-директор: Иван Курочкин
Начальник отдела маркетинговых коммуникаций: Михаил Зуров
Бренд-директор: Юрий Ветров
Вице-президент по дизайну: Марина Гореликова
Старший менеджер по маркетингу продукта: Ольга Петрович

MullenLOWE (креатив)

Стратегический директор: Екатерина Аксенова
Креативный директор: Павел Ботев
Старший арт-директор: Максим Новиков
Копирайтер: Александр Микадзе
Директор по работе с клиентами: Виктория Рубненкова
Директор отдела ТВ-производства: Максим Копышев
Продюсер: Шана Тавелинская

ProFilm (продакшн)

Режиссер: Елена Цодыковская
Оператор: Егор Процко
Исполнительный продюсер: Олеся Шепелева
Продюсер: Мария Ходырева
Ассистенты продюсера: Софья Новикова, Александра Полянцева

MullenLowe
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