«Райффайзенбанк» снял в новом рэп-ролике Гудкова. Он в массовке

В новом ролике «Райффайзенбанк» совместно с агентством MullenLowe Moscow в формате музыкального видео рассказал о преимуществах карты с кэшбэком на всё без условий и ограничений.
Чтобы проиллюстрировать преимущества карты, был написан оригинальный музыкальный трек и снят видеоклип, где в новом амплуа встретились лица предыдущей кампании «Райффайзенбанка» — актриса Лиза Моряк и Александр Гудков.
По сюжету героиня оказывается на приеме в высшем обществе. Но в отличие от окружающих девушка не скована никакими условностями или ограничениями. Она ведет себя максимально свободно и уверенно: танцует и дерзко читает рэп.
Состав творческой группы:
«Райффайзенбанк» (клиент)
Маркетинг-директор: Иван Курочкин
Начальник отдела маркетинговых коммуникаций: Михаил Зуров
Бренд-директор: Юрий Ветров
Вице-президент по дизайну: Марина Гореликова
Старший менеджер по маркетингу продукта: Ольга Петрович
MullenLOWE (креатив)
Стратегический директор: Екатерина Аксенова
Креативный директор: Павел Ботев
Старший арт-директор: Максим Новиков
Копирайтер: Александр Микадзе
Директор по работе с клиентами: Виктория Рубненкова
Директор отдела ТВ-производства: Максим Копышев
Продюсер: Шана Тавелинская
ProFilm (продакшн)
Режиссер: Елена Цодыковская
Оператор: Егор Процко
Исполнительный продюсер: Олеся Шепелева
Продюсер: Мария Ходырева
Ассистенты продюсера: Софья Новикова, Александра Полянцева