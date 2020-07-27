«Райффайзенбанк» снял в новом рэп-ролике Гудкова. Он в массовке

В новом ролике «Райффайзенбанк» совместно с агентством MullenLowe Moscow в формате музыкального видео рассказал о преимуществах карты с кэшбэком на всё без условий и ограничений.

Чтобы проиллюстрировать преимущества карты, был написан оригинальный музыкальный трек и снят видеоклип, где в новом амплуа встретились лица предыдущей кампании «Райффайзенбанка» — актриса Лиза Моряк и Александр Гудков.

По сюжету героиня оказывается на приеме в высшем обществе. Но в отличие от окружающих девушка не скована никакими условностями или ограничениями. Она ведет себя максимально свободно и уверенно: танцует и дерзко читает рэп.

Состав творческой группы:

«Райффайзенбанк» (клиент)

Маркетинг-директор: Иван Курочкин

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций: Михаил Зуров

Бренд-директор: Юрий Ветров

Вице-президент по дизайну: Марина Гореликова

Старший менеджер по маркетингу продукта: Ольга Петрович

MullenLOWE (креатив)

Стратегический директор: Екатерина Аксенова

Креативный директор: Павел Ботев

Старший арт-директор: Максим Новиков

Копирайтер: Александр Микадзе

Директор по работе с клиентами: Виктория Рубненкова

Директор отдела ТВ-производства: Максим Копышев

Продюсер: Шана Тавелинская

ProFilm (продакшн)

Режиссер: Елена Цодыковская

Оператор: Егор Процко

Исполнительный продюсер: Олеся Шепелева

Продюсер: Мария Ходырева

Ассистенты продюсера: Софья Новикова, Александра Полянцева