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24.07.2020 в 15:35

«МегаФон» протестировал самый быстрый интернет в серии новых роликов

Их герой всегда на связи, где бы он ни был

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В июле МегаФон выпустил серию роликов на ТВ и в digital о герое, которому в жизни помогает самый быстрый интернет. По результатам Ookla Speedtest Awards, в 2020 году «МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета, и чтобы рассказать об этом, была сделана ставка на реальную жизнь и ситуации, близкие каждому пользователю.

Герой роликов всегда на связи, где бы он ни был, даже в глуши; смотрит с друзьями важный матч, даже когда нет света, и приезжает домой на 20 минут раньше, ведь навигатор не виснет в нужный момент.

Помимо общей идеи ролики связывает и общая песня, написанная специально для рекламной кампании, с панчлайном «Когда есть в смартфоне быстрый МегаФон». Режиссером всех роликов кампании стал клипмейкер Олег Трофим.

Юлия Конева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона»:

В условиях вынужденной изоляции многие жители России прочувствовали важность коммуникаций и мобильного интернета не на словах, а на практике. Многие работали удаленно, кто-то был за городом или в отпуске — мобильный интернет стал их верным помощником и выручал во многих ситуациях. Такие случаи мы и решили обыграть в новой рекламной кампании, посвященной лидерству «МегаФона» по скорости мобильного интернета четвёртый год подряд.

Мы благодарны нашим клиентам, что в этот непростой период они остались с нами, а мы, в свою очередь, делали все возможное, чтобы не только оставаться на уровне по качеству цифровых услуг, но и быть еще лучше, что и подтвердили результаты исследования компании Ookla.

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент):

Юлия Конева — директор по бренду и маркетинговым коммуникациям
Татьяна Симакова — руководитель по интегрированным коммуникациям
Алиса Смирнова — продюсер

Instinct (агентство):

Роман Фирайнер — креативный директор
Даниил Островский — креативный директор
Анастасия Смагина — копирайтер
Татьяна Васильева — арт-директор
Анна Афендулиди — аккаунт-директор
Наталья Аметова — директор по клиентскому сервису

HYPE Production (продакшн):

Олег Трофим — режиссер-постановщик
Андрей Самсонов — исполнительный продюсер
Даша Костюченко — второй режиссер
Маша Емельянова — ассистент продюсера
Даша Гусарова — ассистент второго режиссера

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