Банк «Точка» разработал унисекс-аромат предпринимательства и снял его рекламу с Лапенко

Банк для предпринимателей и предприятий Точка совместно с парфюмером Кристофом Лодамьельем разработал аромат «Дух предпринимательства», который, по задумке авторов, должен стать символом возврата бизнеса к нормальной жизни.

Кристоф Лодамьель известен своими работами для Trussardi, Estée Lauder, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Michael Kors и Clinique. В основу аромата «Дух предпринимательства» он заложил композицию из нот имбиря, розового перца, огурца, ревеня, шафрана, кедра, пачули, уда и сандалового дерева. Такие унисекс-духи получат все новые клиенты, открывающие счета в августе при личной встрече с менеджером.

В проморолике снялся актёр и комик Антон Лапенко. Он играет сразу все роли: от курьера до директора компании.

По задумке, все персонажи приободряются после того, как директор распыляет в воздухе забытый за время пандемии «Дух предпринимательства».

Яна Ганник, сооснователь «Точки»: Все устали от тяжелой повестки, предприниматели начали осторожно возвращаться к жизни, мы хотим поддержать их боевой дух на выходе из этого непростого кризиса. Наш аромат и новая кампания — символ стойкости и неуспокоенности всех решительных и смелых. Эти люди почти четыре месяца не могли нормально работать.Что ж, пора почувствовать давно забытый дух предпринимательства. Снова!

Разработкой креативной идеи занималось рекламное агентство «Восход», за продакшн отвечал Daddy’s production, музыкальное сопровождение роликов — от екатеринбургского саунд-продюсера и диджея Electrogorilla.

Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»: Мы сами предприниматели, нам очень нравится то, что «Точка» делает для таких, как мы. В этой работе мы, как и всегда, на одной творческой волне с клиентом. Антон Лапенко — настоящий профессионал, с ним легко и приятно работать. Во время съемок были сложные моменты, и самый — финальная сцена с танцем нескольких Антонов. Пришлось «поизвращаться» на съемках и попотеть на пост-продакшене, но всё получилось идеально.

Состав творческой группы:

«Точка», банк для предпринимателей и предприятий

РА Восход

Daddy’s Film Production

Оператор-постановщик: Владимир Ушаков

Продюсер: Егор Соломатин

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Музыка: ElectroGorilla — If You Really Like