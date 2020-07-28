«Молодые и влюбленные»: Bright Side создало ролик для Green Ray с Горошком и Кукурузой

Весна 2020 года стала тяжелым испытанием для всех рекламных и креативных компаний. Большинство клиентов отменяло заказы или сокращало бюджеты; для тех героев, которые рискнули держаться рекламного плана, приходилось придумывать нечто, что можно создать без студий и съемок. Команда креативного агентства Bright Side рассказала, как пережить небывалый кризис с помощью креатива, анимации и первой любви.

Когда годами специализируешься на съемочном видео с западным размахом, переключиться на новый формат становится особенно тяжело. Когда к нам пришла компания Green Ray с запросом на создание ролика о новых продуктах — нежном горошке и сладкой кукурузе — мы еще надеялись на то, что сможем снимать. Буквально через неделю стало ясно: никаких съемок на неопределенное время. Необходимо было создать что-то крутое из ничего.

Креатив

Первым делом креативная команда закупилась банками горошка и кукурузы и решила, что это хорошо. Хорошо настолько, что за банками пришлось сходить еще раз. В процессе дегустации мы набрасывали идеи: от формата «съемок в квартире» и «скрин видео» отказались сразу — качественный продукт должен иметь качественную картинку. В ход пошли идеи в стиле stop-motion, игра с эстетикой и целый чемодан веселых стихотворных джинглов.

Но все было не то — это видели и мы, и клиент. Вместе мы перебрали порядка 20 вариантов концепций, каждая из которых имела свои сильные стороны, но преимущества продукта раскрывала не полностью. Оба продукта были нежными и сладкими, одновременно вызывали ассоциации с детством, романтикой и легкостью, но увязать это не получалось. Каждую идею клиент комментировал — редкость, когда в проекте существует такая оперативная, деликатная и конкретная обратная связь со стороны заказчика. Возможно, именно благодаря такой командной работе нам удалось соединить ингредиенты правильно.

Анимационная история про первую любовь. Два героя — нежный Горошек и сладкая Кукурузинка — рассказывают о своих чувствах друг к другу в формате интервью. Полиэкран позволяет раскрыть образ жизни персонажей — это стильные, современные и активные герои, которые занимаются спортом и следят за своей жизнью. А формат интервью, особенно популярный в сети, делает видео не только актуальным, но и уникальным — ничего подобного на рекламном рынке России больше нет. Такая концепция создает узнаваемый образ бренда, «оживляет» продукты и сразу отстраивает его от всех возможных конкурентов.

Производство

Анимационный формат — один из немногих доступных к производству, когда вся страна сидит по домам и гладит котов. Но сложность в том, что создание действительно сильного анимационного ролика — это кропотливая работа, где изменение одной детали может заставить переделать весь проект с нуля. И это был не единственный подводный камень.

В одном мы были уверены с самого начала — герои должны быть не «ягодками», а «стручками», чтобы удалить даже малейшую возможность сходства с конкурентами. Попытка создать героев только силами фантазии провалилась сразу — на первых скетчах Горошек оказался качком, а Кукуруза, кажется, имела домик на Рублевке. Тогда арт-директор подобрал более 100 референсов анимационных персонажей, которые были отсмотрены вместе с клиентом. Из десятков стилей и рисовок были выбраны два главных направления — держим курс на Pixar и «Машу и Медведя».

И полетели скетчи! Более тридцати итераций, где Горошек и Кукурузинка то уходили в «мимими», то становились антропоморфными, то приобретали черты анимешного стиля «кавай». На восприятие образа персонажа могла повлиять любая мелочь: от бус на шее кукурузинки до формы волос горошка. После многочасовых обсуждений и нескольких бессонных ночей арт-директора наконец были созданы скетчи, которые понравились всем. Герои получились живыми, молодыми и влюбленными — как и требовала концепция.

Но вот перевести их из 2D в 3D оказалось куда сложнее. То, что на бумаге смотрелось отлично, в парадигме графики резало глаз. Малейшее изменение текстур влияло на «возраст» персонажей — то Горошек выглядел, как старший брат, то Кукуруза превращалась в зрелую женщину.

Когда ты создаешь съемочное видео, твой процесс работы линеен — сначала сценарий, потом препродакшн, съемки и постпродакшн. Создание анимационного видео ломает привычную схему: приходится не раз прыгать от скетчей к графике, от текстур к «скелетам». При этом если уже перешли к анимации, то править риг-форму практически невозможно — весь проект приходится переделывать чуть ли не с нуля. Любая правка становится критичной, а образы персонажей требуют правок: нашей задачей было создать настолько живых, дружелюбных и качественных персонажей, чтобы их захотелось смотреть и ребенку, и взрослому.

На этом этапе проверку на прочность прошла не только команда проекта, но и терпение клиента. Без его чуткой и оперативной обратной связи создать героев не получилось бы точно.

Финальным этапом стала разработка декораций: на восприятие зрителя влияют мельчайшие детали окружения. Именно атмосфера превращает ролик в актуальную и эмоциональную историю, с которой зритель может себя проассоциировать.

Для каждого персонажа мы создали уникальные современные локации, которые легко раскрывают «внутренний мир» героев и позволяют красиво интегрировать их в современный быт зрителя.

Итог

Финальный ролик получился ровно таким же, как и рекламируемый продукт — нежным и сочным. Простая история в необычном формате с яркими героями, сделанными по всем канонам мировой анимации, потребовала кропотливой работы и выхода за привычные рамки.

В условиях карантина всем творческим людям был брошен значительный вызов; нам повезло, что наш был связан с ярким проектом и внимательным брендом, готовым на эксперименты и совместную командную работу.