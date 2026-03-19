Образ многодетной семьи станет обязательным в социальной рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести изменения в закон «О рекламе», обязав государственные и муниципальные органы использовать образ многодетной семьи в социальной рекламе. Речь идет о кампаниях, направленных на продвижение семейных ценностей, патриотизма и общественно полезного поведения, сообщают «Ведомости».

Также предлагается передать профильным ассоциациям и СРО право разрабатывать правила использования таких образов. Инструменты саморегулирования позволят обеспечить введение норм для использования образа семей с детьми в рекламе, пролагают в ФАС.

Там также уверены, что принятие закона будет способствовать реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности. Однако эксперты предупреждают, что обязательное использование образа многодетной семьи может сделать рекламу формальной и шаблонной. Более эффективным подходом они считают рекомендации.

В рекламной индустрии в целом поддерживают идею продвижения семейных ценностей, отмечая, что в социальной рекламе такой акцент выглядит логичным. При этом, по их словам, бренды уже используют подобные образы в коммерческих кампаниях, адаптируя их под свои маркетинговые задачи. Так, по оценке Okkam Creative, в 2025 году кампании с образами семей с детьми, молодежи и старшего поколения заняли около половины всех имиджевых коммуникаций брендов.

Напомним, инициатива реализуется по поручению Владимир Путин, которое он дал по итогам заседания по демографической политике. Ожидается, что изменения должны быть подготовлены к середине 2026 года и станут частью мер по поддержке рождаемости и популяризации многодетности.