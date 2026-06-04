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04.06.2026 в 13:15

Британские СМИ смогут отключить свои статьи от ИИ-поиска Google

Регулятор обязал компанию предоставить издателям контроль над использованием контента в AI-сводках

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) обязало Google предоставить новостным изданиям и другим сайтам возможность запрещать использование своих материалов в поисковых функциях на базе искусственного интеллекта. Решение принято после жалоб издателей на падение посещаемости и рекламных доходов из-за AI-сводок, которые отображаются в результатах поиска, пишет The Guardian.

До сих пор владельцы сайтов не могли отказаться от использования контента в ИИ-инструментах Google без потери присутствия в обычной поисковой выдаче. По мнению издателей, это ставило их в зависимое положение, поскольку пользователи все чаще получали необходимую информацию из AI-обзоров, не переходя на оригинальные сайты.

В рамках новых требований Google начала тестировать инструмент, который позволит владельцам ресурсов самостоятельно определять, может ли их контент использоваться в AI-сводках и других функциях генеративного поиска. Компания заявила, что после тестирования в Великобритании планирует внедрить аналогичный механизм и на других рынках.

Кроме того, регулятор обязал Google обеспечить более заметное указание источников информации и прямые ссылки на материалы издателей в результатах поиска, созданных с помощью искусственного интеллекта. В CMA считают, что это должно укрепить позиции медиакомпаний при переговорах с технологическими платформами и обеспечить более справедливые условия использования контента.

Напомним, конфликт между издателями и Google продолжается уже несколько лет. СМИ в разных странах обвиняют компанию в том, что поисковые сервисы и ИИ-инструменты используют журналистский контент для привлечения аудитории, не обеспечивая владельцам материалов сопоставимого дохода. На Google приходится более 90% поисковых запросов в Великобритании, поэтому изменения могут стать важным прецедентом для мирового медиарынка.

Юлия Топольская
Google ИИ -поиск
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