В России вернулись к идее онлайн-продажи российского вина и его рекламы

Вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил возобновить рассмотрение законопроектов о проведении эксперимента по дистанционной продаже российского вина. Соответствующее письмо было направлено президенту 21 мая, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, чиновник выступил за легализацию рекламы отечественных вин в местах их производства. По данным источников, знакомых с ситуацией, инициатива получила поддержку.

Законопроект об эксперименте был внесен в Госдуму еще в апреле 2023 года, однако так и не был рассмотрен. Изначально предполагалось, что реализация вина будет осуществляться через «Почту России» без получения отдельной лицензии. Теперь предлагается расширить проект за счет подключения маркетплейсов, а подтверждение возраста покупателей проводить через Единую биометрическую систему и мессенджер «Макс». В «Почте России» заявили о готовности приступить к реализации проекта.

Для рекламного рынка инициатива может открыть дополнительные возможности продвижения российских винодельческих брендов. Ранее эксперты медиаотрасли говорили, что предложение о легализации рекламы отечественного вина непосредственно в местах производства позволит компаниям активнее использовать маркетинговые инструменты для привлечения туристов и покупателей, а также развивать собственные каналы продаж.

4 июня председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что законопроект, ограниченно разрешающий наружную рекламу российского вина на территории тех субъектов РФ, где это вино было произведено, будет доработан в начале июля. Документ был принят в первом чтении несколько лет назад.

Виноделы и отраслевые эксперты отмечают, что прямые онлайн-продажи помогут небольшим винодельням расширить географию присутствия и сократить издержки за счет отказа от посредников. Дополнительным аргументом стала динамика рынка: по итогам января-апреля продажи тихих вин в России снизились на 1,9%, что усиливает потребность производителей в новых каналах сбыта и коммуникации с потребителями.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь-май 2026 года выпуск игристых вин в России снизился на 15,1% год к году, до 5,1 млн декалитров, а тихих вин — на 14,8%, до 12,53 млн декалитров. В мае спад оказался еще более заметным: производство игристых вин сократилось на 26%, тихих — на 15,7%. При этом противники либерализации рынка, включая Минздрав и общественные организации, предупреждают, что расширение онлайн-торговли алкоголем может привести к росту его доступности и потребления.