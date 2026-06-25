Обновление «Алисы AI»: она доводит задачу до результата и запоминает важное из диалога

«Яндекс» обновил языковую, поисковую и мультимодальную модели, на которых работает чат с «Алисой AI». Она подстраивается под стиль общения пользователя, запоминает и учитывает факты, которые он упоминал в беседах, и переходит на «ты», когда это уместно. Кроме того, нейросеть стала лучше советовать товары и разбираться в графиках и схемах. Обновление представили на фестивале YoungCon.

Достижение результата

«Алиса AI» фокусируется на том, чтобы человек решил свою задачу и получил нужный результат. Она стала чаще объяснять, выполнять расчеты и сравнивать разные варианты, а не просто давать справочную информацию. Например, по запросу «тарифы на тепло квартира 45 метров» нейросеть больше не предлагает норматив, а показывает, как посчитать сумму платежа.

Естественное общение

Нейросеть стала понятнее и проще отвечать. В ее ответах теперь меньше канцелярита и сухой информации. Она адаптирует ответ под формат запроса и подстраивается под собеседника. На шутку она ответит шуткой, на простой вопрос — коротко, на сложный — развернуто. Если пользователь перейдет на «ты» или начнет применять сленг, она последует его примеру. «Алиса AI» стала понимать, когда человеку нужна поддержка, и проявлять участие, если это уместно.

Персонализация

Нейросеть запоминает факты, которые пользователь упоминал в беседах, и учитывает их в новых диалогах. Пользователь может попросить «Алису AI» запомнить какой-нибудь факт или спросить у нее, что она о нем знает. Нейросеть перечислит, какие темы они уже обсуждали и что она запомнила. Если человеку не нужна функция персонализированного общения, он может отключить ее в настройках.

Разбор изображений, таблиц и графиков

«Алису AI» можно попросить интерпретировать сложный график, таблицу или техническую схему. Она стала точнее следовать сложным инструкциям и считывать мелкие детали. Например, нейросеть может перевести на русский язык таблицу на картинке или изучить схему двигателя и объяснить, куда заливать масло. Если показать ей снимок с формулой, «Алиса AI» расскажет, для чего она нужна.

Помощь в выборе товаров

Нейросеть показывает больше предложений, сравнивает товары по цене и параметрам и рассказывает, что больше подойдет пользователю. Например, раньше по запросу «какой роутер выбрать» «Алиса AI» давала список характеристик без учета ситуации пользователя. Теперь она подбирает товары под конкретный запрос и объясняет, чем лучше тот или иной вариант.

Ранее в чате с «Алисой AI» появились ИИ-персонажи и возможность бронирования столиков и записи в салоны красоты.